شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية فى لندن تحتفل بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام السفير طارق عادل المصرى بالعاصمة البريطانية لندن بدار السكن حفل استقبال واحتفى بمجموعة رجال الشرطة الموجودين بلندن للعلاج جراء الإصابات التي تعرضوا لها نتيجه الهجمات الإرهابية، بمناسبة بعيد الشرطة و بالذكري الثامنة لثورة ٢٥يناير.

وحضر الاحتفال أعضاء البعثة الدبلوماسية ورؤساء وأعضاء المكاتب الفنية وكذا كبير أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية الأسقف أنجيلوس وعدد من آباء الكنيسة ونخبة من أبرز قيادات وأعضاء الجالية المصرية ببريطانيا.

وفى كلمته أعرب السفير طارق عادل عن سعادته بالحضور المكثف مؤكداً فخره بالدور العظيم الذى يقوم به رجال الشرطة المصرية وبالتضحيات التى قدموها لبلادنا لافتا إلى أهمية التكاتف والتعاون للمضى قدماً نحو مستقبل مشرق ومستحق لبلادنا.