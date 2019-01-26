شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السكة الحديد يتفقد مواقع العمل ومشروعات التطوير بخط القاهرة قليوب منوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقل المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، الموتور الخاص بالمرور لتفقد مواقع العمل بمشروعات التطوير فى المسافة من القاهرة حتى منوف فى نطاق المنطقة المركزية ومنطقة وسط الدلتا تفقد فيها عدد من البلوكات والمحطات والمزلقانات بالإضافة إلى متابعة أعمال صيانة وتجديد السكك , وشدد على سرعة الانتهاء منها طبقا للجدول الزمنى المحدد، كما أكد على مديرى المناطق بضرورة متابعة تقدم الأعمال مع الشركات المنفذة وشدد على مديرى المناطق بغلق المعابر الغير شرعية ووضع برنامج زمنى لصيانة نظم الإشارات بالخطوط الفرعية.

وأثناء الجولة، تفقد رئيس الهيئة تقدم الأعمال فى تطوير المحطات على خط قليوب منوف , وشدد على ضرورة إنهاء الأعمال بمحطتى القناطر الخيرية والقناطر الخيرية القديمة كما التقى بعدد من العاملين بطوائف التشغيل واستمع إلى مقترحاتهم وطلباتهم، وقرر صرف مكافأة لعدد من العاملين بالخط لالتزامهم بالتعليمات واللوائح وطالب العاملين ببذل مزيد من الجهد بالتزامن مع خطط التطوير التى تقوم بها الهيئة لتحسين مستوى الخدمة.

وأضاف رئيس الهيئة، أن الهيئة تقوم بخطة تطوير شاملة فى جميع المجالات والتى تتضمن تحديث نظم الإشارات وتجديد وصيانة الخطوط الحديدية وتطوير المحطات والمزلقانات بالإضافة إلى تحديث أسطول الوحدات المتحركة من عربات وجرارات للمحافظة على انتظام حركة مسير القطارات ومواعيد القيام والوصول للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور المسافرين من الركاب .

وشدد رئيس الهيئة، على العاملين بالوظائف الحرجة وكذلك العاملين بالبلوكات بضرورة الالتزام باجراءات وتعليمات السلامة ومراجعة السكك والتحاويل والاحواش والتأكد من تنفيذ برامج الصيانه المقررة والعمل على تحقيق زيادة معدلات السلامة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب.

كما وجه رئيس الهيئة، العاملين بمكاتب التذاكر ومشرفى القطارات بحسن معاملة الركاب كما التقى بعدد من الركاب وتأكد منهم على تحسن مستوى الخدمة المقدمة لهم ياتى ذلك ضمن الجولات المفاجأة التى يقوم بها رئيس الهيئة والذى يتضمن مراجعة شاملة فى مواقع العمل بهدف توفير سلامة وأمان حركة مسير القطارات.