شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب البيطريين: افتتاح مشروع ميكنة النقابة للتسهيل على الأعضاء خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين، إنه تولى منصبه كنقيب عام، منذ حوالي سنتين و8 أشهر، مشيرا إلى أنه بدأ العمل فى النقابة من "الصفر"، على حد قوله، مؤكدا أنه عندما سيتم فتح باب التقدم على مقعد النقيب العام وانتخابات التجديد النصفي، ويتم تسليم النقابة للمجلس الجديد سيجد ملفاتها واضحة ومُرتبه، مؤكدًا على انه زاهد المناصب وكل ما يهمه هو خدمة الطب البيطري، قائلًا: "اللي طمعان في الكرسي والمنصب يجي يستلم مني".

وأضاف العامرى، خلال الحفل الذي نظمته النقابة العامة للأطباء البيطريين، اليوم السبت، لأعضائها لتكريم الحاصلين على الماجستير والدكتوراة، والحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية، أنه خلال أيام قليلة سيتم افتتاح مشروع ميكنة النقابة للتسهيل على الطبيب البيطري، قائلا: من حقهم الحصول على تدريب عملي ليتمكنوا أكثر من مهنتهم ولذلك قامت النقابة بتطوير المركز العلمي بالأزبكية على أعلى مستوى بعد أن كان عبارة عن استراحة وغرف للنوم وسيتم افتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

واستكمل: "الطب البيطري ينقصه التدريب الحقيقي وهذا ليس تقاعس من عمداء الكليات، ولكن هذا بسبب نقص الإمكانيات، ولذلك قامت النقابة أيضا بشراء أتوبيس خاص بها سيتم استلامه يوم الإثنين المقبل، لنقل الأطباء وتدريبهم على أرض الواقع على نفقة النقابة، وأيضا تم شراء مقرات للتدريب في محافظات "دمياط وكفر الشيخ والبحيرة وأسيوط والشرقية والقليوبية والوادي الجديد والغربية" وجاري العمل على تجهيزهم لاستقبال الأطباء.

فى سياق مُتصل، قال الدكتور عبد العزيز الجوهري، مقرر اللجنة الاجتماعية بنقابة البيطريين، إن اللجنة بذلت جهدا كبيرا للنهوض بمستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للأعضاء، موضحا أنه لاستمرار سياسة الشفافية سيتم تقرير اللجنة الاجتماعية عن عام 2018، حيث تم تنظيم مسابقة حفظ القرءان الكريم لـ 35 متسابق، كما تم تنظيم رحلة إلى مدينة طابا خلال صيف 2018، كما تم تنظيم رحلة عمرة في المولد النبوي لـ٢٥ طبيب ومرافقيهم.

وأوضح مقرر اللجنة، انه تم صرف منح رعاية اجتماعية لـ ٩٥ طبيبة، ومنح رعاية اجتماعية لأسرة الطبيب المتوفي بواقع ٧٠ طبيب، وأيضا الوقوف بجانب الأطباء البيطريين الذين تم الاعتداء عليهم أثناء تأدية مهام عملهم في المجازر.

ونظمت نقابة الأطباء البيطريين، صباح اليوم، حفل لتكريم 438 من الأطباء البيطريين الحاصين على الجوائز التشجيعية وحوائز الجامعات، بواقع 23 من أبناء البيطريين المتفوقين بالمرحلة الإعدادية الحاصلين على مجموع 97٪ فأكثر، و34 من أبناء البيطريين المتفوقين بالمرحلة الثانوية، والحاصلين على مجموع 97٪ فأكثر.

كما تم تكريم 23 من أوائل كليات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية، و 178 من حملة الماجستير، و163 من الحاصلين على الدكتوراة، و17 من الحاصلين على الجوائز التشجيعية.