إنشاء صندوق للرعاية الصحية والتكافل الاجتماعي للعاملين بمركز البحوث الزراعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس إدارة مديري المعاهد والمعامل المركزية بمركز البحوث الزراعية اجتماعا برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث.
وعقب الاجتماع قال رئيس مركز البحوث الزراعية، إن هناك تعليمات من الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنشاء صندوق للرعاية الصحية والتكافل الاجتماعي للباحثين والعاملين بمركز البحوث الزراعية.
وأعلن "سليمان"، تشكيل لجنة لوضع تصور لإنشاء الصندوق بما يحفظ الرعاية الصحية للباحثين والعاملين بالمركز، وكذلك توفير معيشة كريمة بعد التقاعد، وشدد رئيس مركز البحوث الزراعية على مديري المعاهد ضرورة المرور المستمر على المحطات البحثية لمتابعة سير العمل.
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