الداخلية عن واقعة "طفل البلكونة": الأم أجبرته على التسلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل واقعة قيام سيدة بإجبار نجلها على التسلق من نافذة سلم بطابق مرتفع وكاد أن يسقط، وذلك عقب تداول فيديو لها.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، إن قسم المتابعة رصد تداول مقطع فيديو يظهر خلاله سيدة تقوم بإجبار نجلها على التسلق من نافذة سلم عقار إلى شرفة شقة بطابق مرتفع كاد أن يسقط خلالها حتى تمكنت من سحبه لداخل النافذة مرة أخرى والتعدي عليه بالضرب.

وقامت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة أسفرت جهود البحث عن تحديد المنطقة محل الواقعة، "مساكن ابني بيتك 2 بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وتبين أن السيدة تدعى "هند. ر" 35 سنة، عاملة نظافة، ونجلها "أسامة. ع" 13 سنة، طالب، وتم ضبطها.

عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة تم استدعاء المذكورة ونجلها، وبمناقشتهما قررت الأولى أنها حال عودتها من عملها فوجئت بقيام أبنائها بغلق الشقة وفقد المفتاح فقامت بإجبار ابنها المذكور على التسلق لفتح باب الشقة من الداخل إلا أنه لم يتمكن وكاد أن يسقط فقامت بسحبه وتعدت عليه بالضرب، وأيد نجلها ذلك.