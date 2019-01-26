النيابة تباشر التحقيق مع والدة "طفل البلكونة" بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تباشر نيابة أكتوبر، برئاسة المستشار مدحت مكي المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، التحقيق مع ربة المنزل صاحبة مقطع الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهرها وهي تحاول دفع طفلها من الشباك متسلقًا شرفة مواجهة لها، وتعرض حياته للخطر عن طريق إجباره على الوقوف في نافذة شقة للتسلل إلى بلكونة مجاورة، بعدما فقدت "مفتاح" شقتها.

وقالت الأم "هند ر."، عاملة نظافة، إنها كانت عائدة من عملها في حالة إرهاق وفوجئت بنجلها أضاع مفتاح الشقة، فقامت بحمله للصعود إلى شرفة النافذة لكي يفتح لها الشقة دون قصد إيذائه.

وتابعت: "أنا ماكنتش سايباه لوحده، كنت ماسكه رجله وكنت خايفة عليه وهو بيطلع البلكونة، وماكنتش عارفة إن الموضوع هيكبر كده، وماكنتش أعرف إن حد هيصورني".