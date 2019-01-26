"العربية كانت هتقع في الترعة".. إصابة أسرة كاملة في حادث تصادم بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

أصيبت أسرة كاملة في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية "توك توك" بمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، إخطارا من الرائد حسام بكير وكيل الفرقة بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بدائرة القسم.

وكشفت تحريات الرائد هاني عماد، رئيس وحدة مباحث أبو النمرس، أن حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي ودراجة نارية توك توك بسبب أولوية السير، نتج عنها سقوط السيارة على حافة ترعة المريوطية.

وحسب معاينة الرائد هاني عماد، أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة وزوجته وأطفالهما الثلاثة بحالة إغماء، نُقلوا على إثرها لمستشفى الهرم، إذ يخضعون للعلاج.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.