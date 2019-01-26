المؤبد لعاطل والمشدد 15 عامًا لـ3 آخرين بتهمة سرقة 27 كيلو ذهب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بزينهم، اليوم السبت، بالسجن المؤبد لعاطل، والمشدد 15 عامًا لـ3 متهمين، و7 سنوات لاثنين آخرين، بتهمة سرقة 27 كيلو ذهب من سيارة صاحب محل مجوهرات بالجمالية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشوربجي وبعضوية المستشارين أحمد عبدالرحمن وجوزيف إدوارد وأمانة سر محمد الجمل ومحمد خميس.
وكان المستشار إبراهيم صالح المحامي العام لنيابات غرب القاهرة، أحال القضية رقم 806 لسنة 2013 جنايات الجمالية، لأنه في يوم 16 ديسمبر 2012 بدائرة قسم شرطة الجمالية محافظة القاهرة، قام المتهمون باستيقاف سيارة المجني عليه ميشيل جورجي بالأسلحة النارية، وسرقة المشغولات الذهبية المقدرة بـ27 كيلو.
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