"سهرة حمراء وساقطة وعود".. تفاصيل سرقة خليجيين في شقة الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة -

كتب- محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، اليوم السبت، القبض على 4 عاطلين وفتاة؛ لاتهامهم بسرقة شخصين يحملان جنسية إحدى الدول العربية بعد إعداد "سهرة حمراء" لهما بشارع الهرم.

البداية بلاغ تلقاه العميد أسامة عبد الفتاح، رئيس المباحث الجنائية لقطاع الغرب، من إدارة شرطة النجدة بتعرض خليجيين اثنين للسرقة على يد 4 أشخاص.

جهود البحث والتحري التي قادها المقدم محمد غراب وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، كشفت أن خليجيين اثنين "28 سنة" استأجرا شقة في عقار بشارع الهرم خلال فترة إقامتهما في القاهرة، وأنهما اتفقا مع ساقطة على الحضور لمسكنهم لممارسة الرذيلة معها.

وأشارت تحريات النقيب محمد أشرف، معاون مباحث الطالبية، إلى أن الساقطة اتفقت مع 4 عاطلين على اقتحام الشقة عقب وصولها بفترة وجيزة، إذ فوجئ الخليجان بالمتهمين، يحمل أحدهم طبنجة والباقي أسلحة بيضاء، واستولوا منهما على 13 ألف جنيه، و5 هواتف ماركة "آيفون" وملابس وفيزا كارت وجوازات السفر، فضلا عن "عود" خاص بأحدهم.

بالعرض على اللواء محمد الألفي، نائب مدير مباحث الجيزة، وجه بسرعة ضبط المتهمين، وتمكنت مأمورية بقيادة المقدم محمد غراب، وبمشاركة النقيب محمد أشرف من ضبط المتهمين الأربعة والفتاة، الذين أقروا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات.

تم إعادة المسروقات، وتحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.