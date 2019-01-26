وزير الطيران للصحفيين: حريص على الاستماع إليكم.. ورأيكم يهمني

محمد اسماعيل - القاهرة - شرم الشيخ- طه عبيد:

قال الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، إنه حريص دائما على التواصل مع الإعلام بمختلف وسائله، لإبراز جميع الإنجازات التي تتم داخل الوزارة والشركات التابعة لها، والرد على جميع الاستفسارات التي يتناولها الرأي العام.

أضاف الفريق يونس خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش تفقد وافتتاح أعمال التطوير بمطار شرم الشيخ: حريص على الاستماع إليكم وحريص على فتح جميع ملفات الطيران المدني، حتى نصوب أخطاءنا، ونتقدم معا ونحقق كل ما يتمناه الركاب بالمطارات المصرية.

وتابع الفريق يونس: هذا اللقاء هو أول اللقاءات الخارجية، وسنزور معا جميع المطارات المصرية، و أثق أننا نستطيع معًا أن نغير من الأداء، لأن السلبيات ليس لها مكان بيننا، ونعمل دائما على العمل معا، للتطوير والتحديث داخل منظومة الطيران المدني.​