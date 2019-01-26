رئيس "السكة الحديد" يتفقد مواقع العمل بمشروعات تطوير خط القاهرة/ قليوب/ منوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد نجيب:

تفقد رئيس هيئة السكة الحديد المهندس أشرف رسلان، اليوم السبت، مواقع العمل بمشروعات التطوير في المسافة من القاهرة حتى منوف في نطاق المنطقة المركزية ومنطقة وسط الدلتا، كما تفقد عددا من البلوكات والمحطات والمزلقانات بالإضافة إلى متابعة أعمال صيانة وتجديد السكك.

وشدد رسلان - خلال الجولة - على سرعة الانتهاء من مشروعات التطوير وأعمال الصيانة طبقا للجدول الزمني المحدد، كما أكد على مديري المناطق بضرورة متابعة تقدم الأعمال مع الشركات المنفذة، مشددا على غلق المعابر غير الشرعية ووضع برنامج زمني لصيانة نظم الإشارات بالخطوط الفرعية.

كما تفقد رئيس الهيئة - أثناء الجولة - سير الأعمال في تطوير المحطات على خط قليوب/ منوف، وشدد على ضرورة إنهاء الأعمال بمحطتي القناطر الخيرية والقناطر الخيرية القديمة، كما التقى بعدد من العاملين بطوائف التشغيل واستمع إلى مقترحاتهم وطلباتهم، وقرر صرف مكافأة لعدد من العاملين بالخط لالتزامهم بالتعليمات واللوائح، مطالبا العاملين ببذل مزيد من الجهد بالتزامن مع خطط التطوير التي تقوم بها الهيئة لتحسين مستوى الخدمة.

وأوضح رسلان أن الهيئة تقوم بخطة تطوير شاملة في جميع المجالات تتضمن تحديث نظم الإشارات وتجديد وصيانة الخطوط الحديدية وتطوير المحطات والمزلقانات بالإضافة إلى تحديث أسطول الوحدات المتحركة من عربات وجرارات للمحافظة على انتظام حركة مسير القطارات ومواعيد القيام والوصول، لافتا إلى أن الهدف من ذلك هو الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور المسافرين من الركاب.

وشدد رئيس الهيئة على العاملين بالوظائف الحرجة وكذلك العاملين بالبلوكات بضرورة الالتزام بإجراءات وتعليمات السلامة ومراجعة السكك والتحاويل والأحواش والتأكد من تنفيذ برامج الصيانة المقررة، والعمل على تحقيق زيادة معدلات السلامة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب، كما أكد رئيس الهيئة على العاملين بمكاتب التذاكر ومشرفي القطارات على حسن معاملة الركاب.

والتقى رئيس الهيئة بعدد من الركاب وتأكد من تحسن مستوى الخدمة المقدمة لهم. ​