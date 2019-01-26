الأعلى للإعلام يحقق في شكاوى ضد ٩٠ دقيقة وخرق الحظر بشأن رئيس الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للتحقيق في عدد من الشكاوى أبرزها ضد جريدة المشهد وبرنامج ٩٠ دقيقة .

وكانت لجنة الشكاوى قد قررت إحالة الكاتب الصحفي مجدي شندي، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة المشهد، إلى نقابة الصحفيين، للتحقيق معه في الشكوى المقدمة للمجلس ضده من إحدى الصحفيات بالجريدة، وجهت خلالها إليه عددًا من الاتهامات المشينة.

ومن جانبه، قال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه تم اتخاذ الإجراء في إطار التنسيق بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين، بشأن حق النقابة وفقًا للقانون بالتحقيق مع أعضائها، ومن المقرر أن يستدعيه المجلس بعد تحقيق نقابة الصحفيين، باعتباره رئيسًا لمجلس الإدارة.

وأضاف شوقي، أن اللجنة تستكمل اليوم السبت تحقيقاتها في 3 شكاوى ضد مجلة "الزمالك" وشكوى ضد مجلة "الأهلي" و3 شكاوى مقدمة من القلعة الحمراء ضد قناة الحدث اليوم وأخرى ضد جريدة الوفد، بالإضافة إلى استكمال التحقيقات في تغطية برنامج 90 دقيقة للإعلامي محمد الباز لأحداث المنيا، وكذلك شكوى جامعة النهضة ضد جريدة الموجز.

وأشار إلى أن اللجنة ستحقق في الشكاوى المقدمة ضد مجلة الزمالك وقناة الحدث وجريدة الوفد لمخالفتها لقرار المجلس بحظر ظهور رئيس الأبيض، حيث من المنتظر أن تصدر اللجنة توصيات بعقوبات ضد هذه الوسائل خلال اجتماعها المقبل.

وأردف: "كما سيتم التحقيق في الشكوى المقدمة ضد مجلة الأهلي وتتهمها بالإساءة إلى نادي الزمالك".

واختتم: "أرسلنا خطابًا إلى جريدة الموجز للرد على ما جاء في الشكوى التي قدمتها جامعة النهضة ضد الجريدة، وننتظر ردها لمتابعة التحقيق في الشكوى واتخاذ قرار بشأنها".