محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت محمد نصار:
قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن خطة تطوير الهيئة خلال الفترة المقبلة تتضمن مزيد من بروتوكولات التعاون مع مؤسسات الدولة، وإدخال أجهزة متطورة إلى الهيئة للمساعدة في تأدية دورها على أكمل وجه.
وأضاف عبدالعال، في حوار لمصراوي، ينشر لاحقًا: الحاجة الوحيدة اللي مش عندنا هي رادار الطقس، والرئيس السيسي مشكورًا وجه بتخصيص 182 مليون جنيه لتطوير أجهزة الهيئة، وبالاشتراك مع القوات المسلحة بدأ العمل في استيراده من الخارج، وهذا الجهاز يساعدنا في تحديد أماكن السيول وكمية المياه بشكل دقيق، بما يمكن من التصدي لها بشكل يتناسب معها.
وتابع رئيس هيئة الأرصاد: لدينا بروتوكولات تعاون مع كافة الوزارات والمحافظات، ونسعى لإدخال "الحاسب الآلي العملاق" إلى الهيئة والذي سيتم تركيبه قريبًا لأول مرة، وهو حاسب آلي فائق السرعة لأن عامل الوقت هام جدًا في عمل الهيئة.
كانت هذه تفاصيل خبر رادار للطقس وحاسب آلي فائق السرعة.. "عبدالعال" يكشف خطة تطوير "الأرصاد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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