"مصر الثورة" عن مبادرة "نور حياة": تعكس عشق السيسي للمواطن البسيط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أشاد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب مصر الثورة، بإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة "نور حياة" للعلاج المبكر لأمراض ضعف وفقدان الإبصار، التي سينفذها صندوق تحيا مصر، موضحًا أن هذه المبادرة تعكس عشق السيسي للمواطن البسيط وحرصه على توفير حياة كريمة له.

وقال أبو العطا، في بيان، اليوم السبت، إن مبادرة "نور حياة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج أصحاب أمراض العيون بقرى ومحافظات مصر، ستعطي دفعة كبيرة لتصبح مصر من الدول الرائدة في مكافحة العمى.

وأضاف رئيس حزب مصر الثورة، أن المبادرة تستهدف الكشف على 10 ملايين طالب بالمرحلة الإبتدائية على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 2 مليون مواطن من الحالات الأولى بالرعاية وتوفير مليون نظارة طبية وإجراء 250 ألف عملية جراحية في العيون، كما تستهدف العمل على إعادة دمج وتمكين ضعاف البصر ورفع الوعي لدى المواطن للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية التي يمكن تجنبها.

وطالب مؤسسات المجتمع المدني بالمشاركة في المبادرة، ضمن دورهم في خدمة المجتمع وتحسين حياة مواطنيه.