"الوفد مع الناس" تقدم خدمتها إلى أهالي أوسيم غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
يتوجه غدًا الأحد فريق عمل مبادرة "الوفد مع الناس" إلى مركز أوسيم التابع لمحافظة الجيزة لتقديم خدمات الحملة للأهالي.
ومن المقرر أن يكون النائب الوفدي سعد بدير، وأعضاء اللجنة، في استقبال فريق عمل المبادرة، والتي تقدم العديد من الخدمات للأهالي ومنها القوافل الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.
وبحسب بيان، تضم القوافل العديد من التخصصات الطبية ومنها (القلب - الأطفال - الجلدية - النساء - الباطنة - العظام) بجانب الصيدلية المتنقلة لتقديم العلاج والكشف بالمجان لأهالي أوسيم والمناطق المجاورة.
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