مصر | ضبط مزارع محكوم عليه في قضيتي اقتحام مركز شرطة والنيابة الإدارية بدير مواس

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تمكن قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية في المنيا، من ضبط مزارع محكوم عليه في قضيتي اقتحام مركز شرطة ديرمواس والنيابة الإدارية بدير مواس.

وكان اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية تلقى إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث مركز شرطة دير مواس بالمنيا بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط "علي. ع. ن"، مزارع، ومُقيم بدائرة المركز (مطلوب التنفيذ عليه في حكمين قضائيين صادرين ضده بالسجن 10 سنوات في قضية اقتحام مركز شرطة ديرمواس، السجن 7 سنوات في قضية اقتحام النيابة الإدارية بدير مواس).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى جانب آخر، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بناحية قرية الحوطة الشرقية دائرة مركز شرطة ديروط في النزاع القائم بينهما.

وشارك في الحضور عددٍ من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين.

وتم التوفيق والصلح بين الطرفين، وأقروا جميعاً بالصلح النهائى وتعهد كل منهما بعدم التعرض للآخر.