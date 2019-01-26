مصر | "آخرة الحرام".. ضبط لص قتل صديقه خلال ذهابهما للسرقة في الإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "آخرة الحرام".. ضبط لص قتل صديقه خلال ذهابهما للسرقة في الإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكن قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية في الإسماعيلية، من كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي واقعة مقتل عامل بدائرة مركز شرطة أبو صوير.
وأكدت الداخلية، انه في إطار جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية وقطاع الأمن العام لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي واقعة العثور على جثة عامل، سن 35، أسفل أحد أبراج الضغط العالي بناحية المنايف دائرة مركز شرطة أبو صورير، وبه جرح بالصدر، فقد تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، سن 17، مقيم بذات الناحية.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر أنه اصطحب المجني عليه بغرض سرقة أحد كابلات الكهرباء بذات المنطقة وعقب وصولهما لمكان العثور حدث خلاف بينهما ثم تعدى على المجني عليه بالضرب وإحداث إصابته التي أودت بحياته واستولى على متعلقاته الشخصية، وأرشد عنها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
الداخلية": مقتل 6 إرهابيين بعد تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن بسوهاج
أكدت وزارة الداخلية، أنه استمرارا لجهودها في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد، فقد اضطلع قطاع الأمن الوطني بمشاركة أجهزة الوزارة المعنية بالعديد من العمليات التمشيطية بأماكن تردد وتمركز العناصر الإرهابية خاصةً الواقعة بالمناطق النائية بالوجه القبلي، والتي يسعى هؤلاء العناصر باتخاذها كملاذ للاختفاء والانطلاق لتنفيذ مخططاهم العدائية.
وكشفت تلك العمليات عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية بإحدى المناطق الجبلية المتاخمة لطريق أسيوط/سوهاج الصحراوي الغربي بدائرة مركز شرطة جهينة، واتخاذهم من خور جبلي مأوى لهم بعيدًا عن الرصد الأمني قبل تنفيذ عملياتهم العدائية.
وتمت مداهمة الخور المشار إليه فجر اليوم ، وحال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة، قامت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران تجاه القوات مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، ونتج عنه مقتل 6 من العناصر الإرهابية، عثر بحوزتهم على "4 بنادق آلية عيار 7,62×39 ، 2 بندقية خرطوش، كمية من الطلقات، عبوة ناسفة، وسائل إعاشة، بعض الأوراق التنظيمية".
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.
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