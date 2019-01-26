مصر | "آخرة الحرام".. ضبط لص قتل صديقه خلال ذهابهما للسرقة في الإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "آخرة الحرام".. ضبط لص قتل صديقه خلال ذهابهما للسرقة في الإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية في الإسماعيلية، من كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي واقعة مقتل عامل بدائرة مركز شرطة أبو صوير.

وأكدت الداخلية، انه في إطار جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية وقطاع الأمن العام لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي واقعة العثور على جثة عامل، سن 35، أسفل أحد أبراج الضغط العالي بناحية المنايف دائرة مركز شرطة أبو صورير، وبه جرح بالصدر، فقد تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، سن 17، مقيم بذات الناحية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر أنه اصطحب المجني عليه بغرض سرقة أحد كابلات الكهرباء بذات المنطقة وعقب وصولهما لمكان العثور حدث خلاف بينهما ثم تعدى على المجني عليه بالضرب وإحداث إصابته التي أودت بحياته واستولى على متعلقاته الشخصية، وأرشد عنها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.