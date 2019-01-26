مصر | ضبط مسن اشترك مع ابنه في الاستيلاء على 6 ملايين جنيه من المواطنين بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مسن اشترك مع ابنه في الاستيلاء على 6 ملايين جنيه من المواطنين بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع نجله في الاستيلاء على قرابة 6 ملايين جنيه من بعض المواطنين بزعم استثمارها في مجال تجارة الدواجن والأعلاف.
وتبلغ لقسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن القليوبية من 6 أشخاص، مقيمين بناحية كفر الزقازيق القبلي بالشرقية، بقيام كل من: "مجدي.م.ع" سن 58، رئيس مجموعة مخازن إحدى شركات المباني، ومقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، "محمد.م.م"، نجل الأول، بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية منهم تقدر بحوالي 5 ملايين و796 ألف جنية مصري، بزعم استثمارها في مجال الدواجن والأعلاف مقابل أرباح شهرية وسنوية، وتوقفا عن تسديد تلك الأرباح لهم منذ عام 2017.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة المختصة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الثاني.
الداخلية": مقتل 6 إرهابيين بعد تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن بسوهاج
أكدت وزارة الداخلية، أنه استمرارا لجهودها في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد، فقد اضطلع قطاع الأمن الوطني بمشاركة أجهزة الوزارة المعنية بالعديد من العمليات التمشيطية بأماكن تردد وتمركز العناصر الإرهابية خاصةً الواقعة بالمناطق النائية بالوجه القبلي، والتي يسعى هؤلاء العناصر باتخاذها كملاذ للاختفاء والانطلاق لتنفيذ مخططاهم العدائية.
وكشفت تلك العمليات عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية بإحدى المناطق الجبلية المتاخمة لطريق أسيوط/سوهاج الصحراوي الغربي بدائرة مركز شرطة جهينة، واتخاذهم من خور جبلي مأوى لهم بعيدًا عن الرصد الأمني قبل تنفيذ عملياتهم العدائية.
وتمت مداهمة الخور المشار إليه فجر اليوم ، وحال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة، قامت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران تجاه القوات مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، ونتج عنه مقتل 6 من العناصر الإرهابية، عثر بحوزتهم على "4 بنادق آلية عيار 7,62×39 ، 2 بندقية خرطوش، كمية من الطلقات، عبوة ناسفة، وسائل إعاشة، بعض الأوراق التنظيمية".
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.
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