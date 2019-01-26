مصر | ضبط مسن اشترك مع ابنه في الاستيلاء على 6 ملايين جنيه من المواطنين بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مسن اشترك مع ابنه في الاستيلاء على 6 ملايين جنيه من المواطنين بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع نجله في الاستيلاء على قرابة 6 ملايين جنيه من بعض المواطنين بزعم استثمارها في مجال تجارة الدواجن والأعلاف.

وتبلغ لقسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن القليوبية من 6 أشخاص، مقيمين بناحية كفر الزقازيق القبلي بالشرقية، بقيام كل من: "مجدي.م.ع" سن 58، رئيس مجموعة مخازن إحدى شركات المباني، ومقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، "محمد.م.م"، نجل الأول، بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية منهم تقدر بحوالي 5 ملايين و796 ألف جنية مصري، بزعم استثمارها في مجال الدواجن والأعلاف مقابل أرباح شهرية وسنوية، وتوقفا عن تسديد تلك الأرباح لهم منذ عام 2017.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة المختصة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الثاني.