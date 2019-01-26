مصر | مصدر: ضبط 10 عاطلين لانتحالهم صفة عمال كارتة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر: ضبط 10 عاطلين لانتحالهم صفة عمال كارتة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصدر مطلع، أنه في إطار ما تم تداوله من مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية يظهر به بعض السائقين أثناء تواجدهم بجوار سيارة ميكروباص مُحملة بالركاب ويتبادلون السباب والقذف لبعضهم البعض بموقف ( شبين القناطر / شبرا الخيمة )، فقد قامت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بعدة حملات أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية من بينها الآتي:

- ضبط ( 10 ) عاطلين وبحوزتهم مبالغ مالية لقيامهم بانتحال صفة عمال الكارتة وتحصلهم على هذه المبالغ من سائقي سيارات الأجرة بمواقف ( العرب/شبين القناطر، مسطرد/شبين القناطر، كفر الشوبك/شبين القناطر، كفر طحا/شبين القناطر، نوى/شبين القناطر، المؤسسة/القناطر، عرب جهينة/شبين القناطر، مسطرد/عرابي، الزراعة/شبين القناطر).

- تحرير مخالفات مرورية متنوعة لقائدي السيارات الأجرة خلال الفترة من 1/8/2018 حتى 22/1/2019 على النحو التالي ( 890 ) موقفا عشوائيا – (1812 ) الانتظار الخاطئ - ( 1212) مخالفة شروط التراخيص - ( 15 ) زيادة التعريفة المقررة - ( 512 ) ركاب زيادة - ( 1460 ) رخصة لا تجيز - ( 2223 ) بدون لوحات - ( 1519 ) بدون قيادة وتسيير - ( 1400 ) انتهاء قيادة وتسيير - (1894 ) أمن ومتانة وصلاحية فنية - ( 65 ) عدم صلاحية الإطارات - ( 40125 ) مخالفة نموذج 125 مرور - ( 21753 ) مخالفات تم التصالح فيها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.