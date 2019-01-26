مصر | المشدد 15 سنة لـ4 متهمين و7 سنوات لآخرين لسرقتهم 27 كيلو دهب بالجمالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 15 سنة لـ4 متهمين و7 سنوات لآخرين لسرقتهم 27 كيلو دهب بالجمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاقبت الدائرة 3 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، برئاسة المستشار محمد الشوربجي وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن وجوزيف إدوارد وأمانة سر محمد الجمل ومحمد خميس، هاربًا بالسجن المؤبد، وصائغين وعاطل وصاحب شركة لقطع غيار السيارات، بالسجن المشدد 15 سنة، وصاحب محل مجوهرات، وعامل بالسجن المشدد 7 سنوات، لسرقتهم 27 كيلو ذهب من سيارة ملك لصاحب محل مجوهرات بالجمالية.

وكما عاقبت المحكمة، كل من فرحات محمود فرحات (هارب) بالسجن المؤبد، ومعاقبة مايكل عزت كامل ميخائيل، مينا عادل بسطا جلوعة، ومصطفى محمد المرسي، محمد عبد المنعم السيد عوض "محبوسين" بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة هاني مرزوق سعيد رزق وشقيقه روماني بالسجن المشدد 7 سنوات وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

وكان المستشار إبراهيم صالح المحامي العام لنيابات غرب القاهرة أحال القضية رقم رقم 806 لسنة 2013 جنايات الجمالية، والمقيدة برقم 104 لسنة 2013 كلي غرب القاهرة لأنه في يوم 16 ديسمبر 2012 وفي غضون شهري يناير وفبراير لعام 2013 بدائرة قسم شرطة الجمالية محافظة القاهرة، قام المتهمون من الأول حتى الرابع وآخرون مجهولون بسرقة المشغولات الذهبية المقدرة بـ 27 كيلو والمملوكة للمجني عليه ميشيل ذكر جورجي بطريق الإكراه الواقع على المستخدمين لديه كل من روماني مجدي إبراهيم، وبلال محمد المحترم، وأشرف مجدي موسى، إبان استقلال الأخيرين لسيارة بالطريق العام محملة بالمشغولات الذهبية رفقة المتهمين الثاني والثالث (مستخدمين لدي المجني عليه) بأن اتفق الأخيرين على سرقة تلك المشغولات المملوكة لرب عملهم المجني عليه.

ووضع المتهمان الأول والرابع ومجهولون خطة إجرامية قاموا بتنفيذها بأن اعترض الآخرون سيارة المستخدمين لدى رب العمل (المجني عليه) مشهرًا بعضهم أسلحة نارية في وجوه مستقلي السيارة ببث الخوف والرعب في نفوس مستقلي السيارة عدا المتهمين الثاني والثالث وذلك بعدما هددوا إياهم بإلحاق الأذى بهم وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهم والاستيلاء على المسروقات.

وقام المتهمان الخامس والسادس بإخفاء أشياء متحصلة من الجناية موضوع الاتهام الأول (بعض المشغولات الذهبية) مع علمهما بذلك.

وكانت نجحت أجهزة البحث بالقاهرة، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، في ضبط مرتكبي واقعة سرقة 27 كيلو جرام من المشغولات الذهبية بالإكراه.

وأكدت تحريات مباحث قسم شرطة الجمالية، قيام أحد الأشخاص بسبك مشغولات ذهبية وعرضها للبيع بثمن لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

وتم إخطار اللواء جمال عبدالعال مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وعلى الفور تم إعداد كمين للمذكور وضبطه، وتبين أنه يدعى "روماني. م. س" 35 سنة، صاحب محل مصوغات، وبحوزته كمية من المشغولات الذهبية وزنت 400 جرام، وبمواجهته اعترف بأنه تحصل على المضبوطات من "مصطفى. م. م" 27 سنة، وتبين أن تلك المشغولات مبلغ بسرقتها من المواطن "ميشيل. ز. ج"، في المحضر رقم 316320122012 جنح مركز شرطة أطفيح بالجيزة بتاريخ 16122012م.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام واللواء سيد شفيق مدير مباحث الوزارة تم استهداف "مصطفى. م. م" وضبطه وبمواجهته قرر أنه يعلم المضبوطات متحصلة من واقعة سرقة بالإكراه بطريق الكريمات بدائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة قام بارتكابها كلٍ من "مايكل. ع. ك"، و"مينا. ع. س"، و"محمد. ع" زوجة شقيقته، و"فرحات. م. ف" وشهرته سامح شهاب، مطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتي ( سرقة بالإكراه )، ومشهور عنه الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ويتواجد بالزراعات بمنطقة جزيرة محمد بالوراق بالجيزة.

وقام الأول والثاني باستيقاف الثالث والرابع بالترتيب معهما، وذلك حال استقلالهما السيارة الأجرة رقم ( ل ن هـ 269 مصر )، خلال توجهما لدمغ كمية من المشغولات الذهبية تزن 27 كيلو جرام بمصلحة الدمغة ببني سويف لصالح المجني عليه، وقاما بالاستيلاء على المشغولات الذهبية، وأضافا بتسليمهما المشغولات التي تحصلا عليها من المتهم الرابع لكلًا من ( روماني، وشقيقه هاني ) للتصرف فيها بالبيع.

وتم ضبط الأول و"هاني. م. س" 33 سنة صائغ، وبحوزة الآخير ( كمية من المشغولات الذهبية وزنت 1،697 كيلو جرام ).. ومواجهتهما إيدا ما سبق.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين والمسروقات.