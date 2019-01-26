أخبار مصر | مدير مدرسة "عمر بن العاص" يؤكد حرصة علي نجاح مبادرة يا جيزة.. صور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير مدرسة "عمر بن العاص" يؤكد حرصة علي نجاح مبادرة يا جيزة.. صور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تزينت مدرسة عمرو بن العاص بمصر لمعسكر أنشطة متميزه ضمن مبادرة يا جيزة .

حيث قسمت فرق دوري كرة القدم وسيبدا اللعب اليوم السبت 6 فرق رياضية 4 من المرحلة الاعدادية و 2 من المرحلة الابتداءية

كما سيتم اختيار الفريق الممثل للمدرسة يوم الاربعاء ان شاء الله ليمثل المدرسة على مستوى الادارة يوم الخميس

وتدعو المدرسة اولياء الامور للحضور والمشاركة، وكذلك جميع الطلاب و الطالبات للمشاركة في التشجيع و المشاركة في ورشة عمل الوسائل التعليمية و الاشغال اليدوية التي تبدا من الساعه 8.30 صباحا.

يذكر أن ، مبادرة "متميزة يا جيزة بالقيم والرياضة والفنون"، والتي تنظمها مديرية التربية والتعليم بجميع المدارس علي مستوى المحافظة خلال إجازة نصف العام الدراسى بدات اليوم.

وأكد مدير المدرسة علي حرصة علي انجاح المبادرة كونها تساهم في رفع وعي الطلاب والمجتمع وتعمل علي انجاح العملية التعليمية بالتفاعل مشيرا الي ان عنده امل كبير وثقة بان مدرسة عمرو بن العاص ستحقق نتائج ايجابية وان كان الغرض ليس المنافسة بقدر انجاح المبادرة وتحقيق اهدافها .

وأضاف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، دعمه الكامل لتحقق المبادرة أهدافها والتي تساهم في رفع الوعي للطلاب بأهمية ممارسه الرياضة والفنون والأنشطة وتفريغ الطاقات في تلك المجالات خلال فترة إجازة نصف العام الدراسي، مشيراً إلى أن المنظومة التعليمية تمر بعهد جديد حيث يتم الاهتمام بكل ما يخص العملية التعليمية ومنها الانشطة الرياضية والتربوية والفنية والابداعية.

وأوضح أن مبادرة "متميزة يا جيزة " تساعد على كسر الحواجز بين المعلم والطالب وتزيد من الترابط والتلاحم بين المدارس والمعلمين والطلاب وتعمل على بث روح المحبه والتعاون بينهم، مؤكدا أن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وجهت الادارات التعليمية بكافة القطاعات بالمشاركة الجادة والفعالة في المبادرة .