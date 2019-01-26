أخبار مصر | النائب محمد فؤاد: قانون الأحوال الشخصية لا يمكن إعداده داخل الغرف المغلقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائب محمد فؤاد: قانون الأحوال الشخصية لا يمكن إعداده داخل الغرف المغلقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بالشكر للنقيب سامح عاشور نقيب محامين مصر، والنقيب ياسر أبو هندية نقيب محامي دمياط، وجميع محامي دمياط علي الإستضافة بأحد قلاع الحريات في مصر.

وقال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية لا يمكن إعداده داخل الغرف المغلقة وأن التفاعل مع الجماهير هو السبيل الوحيد للخروج بتشريع عادل يحقق مصالح جميع أفراد الأسرة، فالقوانين لا تخرج من أعلي بعيدا عن معاناة المواطنين.

واستشهد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بكلمة النائب أحمد السجيني بأن " المجتمع الذي لا يواجه مشاكله مجتمع عاجز" فعندما نتحدث عن الأحوال الشخصية نجد إستقطاب كبير حيث أنه يمس العديد من الأوتار تخوفات أمهات رغبات آباء في إحتضان أطفالهم ومصالح أطفال ضائعة.

وأكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، علي تقديرة لجميع الآلام ولكن نسعي الي الوصول لحل يحقق مصالح الجميع ويحفظ الحقوق لذا لا بديل عن الإستماع الي جميع وجهات النظر والآراء العلمية والطب النفسي.

وأضاف الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن دوري الأساسي كنائب أن أراعي رغبات الشعب وأضع حلول للمشكلات التي يعاني منها المجتمع، والقانون الحالي لم يعد يلقي قبول من المواطنين سواء الرجال أو النساء فالجميع متضرر.

وجاء ذلك علي هامش الندوة التي تقيمها نقابة محامي دمياط حول الأحوال الشخصية برعاية سامح عاشور نقيب محامي مصر، وياسر أبو هندية نقيب محامي دمياط، والنائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، والنائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب وأحد مقدمي مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، ورامي محسن رئيس المركز الوطني للإستشارات البرلمانية، الدكتور محمد الوقاد مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة.