أخبار مصر | متحدث البرلمان: قمة "السيسي" و"ماكرون" ستحقق أهدافها لصالح القاهرة وباريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحدث البرلمان: قمة "السيسي" و"ماكرون" ستحقق أهدافها لصالح القاهرة وباريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب أهمية القمة المصرية الفرنسية التي يعقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرسمية إلى مصر التى تبدأ غدا الأحد خاصة أن تلك الزيارة هي الأولى من نوعها التي يقوم بها الرئيس الفرنسي منذ توليه منصبه في عام 2017 إلى القاهرة.

وقال "حسب الله"، إن هناك علاقات سياسية واستراتيجية تربط بين القاهرة وباريس خاصة فى دورهما الهام والمحوري في ترسيخ أسس الأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط، من خلال جهود مصر وفرنسا في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن العلاقات الثقافية والتعليمية بين مصر وفرنسا هى علاقات خاصة ودائما تتميز هذه العلاقات بأنها ذات خصوصية بين البلدين.

وأكد "حسب الله" أن زيارة الرئيس الفرنسي للقاهرة ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات بحيث تشمل سبل تعزيز التعاون الثنائي ونقل الخبرات الفرنسية في العديد من المجالات المختلفة بما في ذلك الكهرباء والصحة والتعليم، وخصوصا فى مجال البلازما ومشتقات الدم، والنقل وصناعة السيارات خاصة الكهربائية منها.

وأشار الدكتور صلاح حسب الله، أن هذا التعاون الثنائي المتنامي بين البلدين إنما يأتي في ظل شراكة استراتيجية راسخة فمن المعروف ان فرنسا واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في مصر فهناك حوالي 160 شركة فرنسية في مصر باستثمارات إجمالية تبلغ حوالي 4.5 مليار يورو بما في ذلك الصناعات الزراعية، وتكنولوجيا المعلومات، والبناء، والطاقة الجديدة والمتجددة، والنقل، والبنوك، والطيران، وتحلية المياه، والبنية التحتية، والسياحة وغيرها من المجالات الاخرى اضافة أن حجم التبادل التجارى بين مصر وفرنسا وصل إلى 2.5 مليار دولار منها 1.4 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018.

وتوقع الدكتور صلاح حسب الله أن تكون هذه الزيارة ناجحة وتحقق جميع أهدافها لصالح البلدين ولصالح قضايا الشرق الأوسط خاصة مسيرة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين إضافة إلى الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن.