كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: زيارة الرئيس الفرنسي للقاهرة تأتي لمناقشة القضايا المشتركة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ولفت الدكتور عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب، إلى أهمية القمة والمباحثات المصرية الفرنسية المرتقبة بين الزعيمين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الفرنسى ماكرون بعد غد الاثنين، والتى من المنتظر أن تتناول العديد من القضايا المهمة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية فى المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية، فضلا عن التعاون فى مكافحة الإرهاب والتصدى للهجرة غير الشرعية.
وأشار الدكتور عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب، إلى أن المباحثات تأتى فى إطار علاقات الصداقة القوية والشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا فى مجال الأمن والدفاع.
وأوضح الدكتور عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب، أنه من المقرر أن تتناول المباحثات سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية على جميع الأصعدة، لا سيما فى المجال العسكرى، فضلا عن القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، ومن المنتظر أن تتطرق مباحثات السيسى - ماكرون إلى آخر المستجدات على الساحة الإقليمية فى ظل الأزمات التى تمر بها عدة دول فى المنطقة، وفى مقدمتها الملفين الليبى والسورى، وتأكيد أهمية تضافر الجهود الدولية للتوصل إلى حلول سياسية لهذه الأزمات فى ضوء الرؤية المصرية التى طرحها الرئيس السيسى إقليميا ودوليا، خاصة وأن البلدين (سوريا وليبيا) يشهدان تطورات مهمة فى هذه المرحلة.
كانت هذه تفاصيل خبر أخبار مصر | برلماني: زيارة الرئيس الفرنسي للقاهرة تأتي لمناقشة القضايا المشتركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.