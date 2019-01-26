أخبار مصر | برلماني: زيارة الرئيس الفرنسي للقاهرة تأتي لمناقشة القضايا المشتركة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: زيارة الرئيس الفرنسي للقاهرة تأتي لمناقشة القضايا المشتركة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب، على أهمية الزيارة التى يقوم بها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى القاهرة غدا باعتبارها الأولى منذ توليه مهام منصبه عام 2017، لافتا إلى أن هذه الزيارة تأتى تزامنًا مع انطلاق فعاليات العام الثقافى المصرى الفرنسى، فى 2019 والذى يعد الذكرى السنوية الـ150 لافتتاح قناة السويس، ذلك الإنجاز الذى يرتبط بتاريخ البلدين.

ولفت الدكتور عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب، إلى أهمية القمة والمباحثات المصرية الفرنسية المرتقبة بين الزعيمين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الفرنسى ماكرون بعد غد الاثنين، والتى من المنتظر أن تتناول العديد من القضايا المهمة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية فى المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية، فضلا عن التعاون فى مكافحة الإرهاب والتصدى للهجرة غير الشرعية.

وأشار الدكتور عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب، إلى أن المباحثات تأتى فى إطار علاقات الصداقة القوية والشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا فى مجال الأمن والدفاع.



وأوضح الدكتور عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب، أنه من المقرر أن تتناول المباحثات سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية على جميع الأصعدة، لا سيما فى المجال العسكرى، فضلا عن القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، ومن المنتظر أن تتطرق مباحثات السيسى - ماكرون إلى آخر المستجدات على الساحة الإقليمية فى ظل الأزمات التى تمر بها عدة دول فى المنطقة، وفى مقدمتها الملفين الليبى والسورى، وتأكيد أهمية تضافر الجهود الدولية للتوصل إلى حلول سياسية لهذه الأزمات فى ضوء الرؤية المصرية التى طرحها الرئيس السيسى إقليميا ودوليا، خاصة وأن البلدين (سوريا وليبيا) يشهدان تطورات مهمة فى هذه المرحلة.