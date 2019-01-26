أخبار مصر | "مصر الثورة" عن مبادرة "نور حياة": تعكس عشق السيسي للمواطن البسيط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصر الثورة" عن مبادرة "نور حياة": تعكس عشق السيسي للمواطن البسيط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب مصر الثورة، بإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة "نور حياة" لمكافحة والعلاج المبكر لأمراض ضعف وفقدان الإبصار، التي سينفذها صندوق تحيا مصر، موضحا أن هذه المبادرة تعكس عشق السيسي للمواطن البسيط وحرصه على توفير حياة كريمة له.

وقال الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب مصر الثورة، في بيان منذ قليل، إن مبادرة "نور حياة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج أصحاب أمراض العيون بقرى ومحافظات مصر، ستعطي دفعة كبيرة لتصبح مصر من الدول الرائدة في مكافحة العمى.

وأضاف الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب مصر الثورة، أن هذه المبادرة تستهدف الكشف على 10 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 2 مليون مواطن من الحالات الأولى بالرعاية وتوفير مليون نظارة طبية وإجراء 250 ألف عملية جراحية فى العيون، كما تستهدف العمل على إعادة دمج وتمكين ضعاف البصر ورفع الوعي لدى المواطن للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية التي يمكن تجنبها.

وطالب الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب مصر الثورة، مؤسسات المجتمع المدني بالمشاركة في المبادرة، ضمن دورهم في خدمة المجتمع وتحسين حياة مواطنيه.