أخبار مصر | برلماني يطالب بإجراء تعديل بقانون التصالح في مخالفات البناء حول صلاحيات رئيس الوزراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب بإجراء تعديل بقانون التصالح في مخالفات البناء حول صلاحيات رئيس الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بإجراء تعديل على قانون التصالح فى مخالفات البناء، والذى سيبدأ البرلمان فى مناقشته خلال الجلسات العامة المقبلة، أبرزها السماح لرئيس مجلس الوزراء بمد العمل بمشروع القانون لفترتين إضافيتين على الأكثر.

وأوضح النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون من المفترض أنه سيطبق لمدة 6 أشهر بعد إقرار اللائحة التنفيذية، وهذه المدة غير كافية للتصالح فى مخالفات البناء وفقا لآخر تصوير جوى فى يوليو 2107.

ولفت النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن اعتماد الأحوزة يستلزم العديد من الوقت سواء مخاطبات المحافظة أو التنمية المحلية وغيرها من الجهات المعنية بالأمر، وهذا يعنى أن هناك العديد من الأراضى لن تضم للأحوزة قبل أقل من عام على الاقل، وإن لم يتم مد العمل بمشروع القانون فترتين على الأقل لن يشملها القانون ويستلزم الأمر قانونا جديدا آخر.

وأكد النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون ألزم بتشكيل لجان لتقييم قيمة المخالفة، وهذا الأمر بشكل صعوبة بالغة، خاصة فى ظل وجود ما يزيد على 20 مليون وحدة مخالفة على مستوى الجمهورية.

واقترح النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن يتم تقييم قيمة المخالفة وفقا لطبيعة كل منطقة متشابهة فى نفس الخصائص والمميزات والطبيعة الجغرافية، ويتم التحصيل بناءً على ذلك.

ولفت النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى عدم وجود لجان كافية لتقييم كل هذه المخالفات، وهذا يشمل صعوبة أخرى فى تطبيق القانون على أرض الواقع.



وأردف النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون تجاهل رافضى التصالح، وكيف سيتم التعامل معهم، طالبا إلغاء شرط تشطيب الواجهات شرطا للتصالح.

ونوه النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن القانون لابد أن يتمتع بعدم المغالاة والقابلية للتنفيذ على أرض الواقع حتى لا يواجه مصير قانون الضريبة العقارية القائم.