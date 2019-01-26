أخبار مصر | 'الصحفيين' تعلن فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج للمرة الثالثة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' تعلن فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج للمرة الثالثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكانت نقابة الصحفيين استقبلت طلبات الزملاء أعضاء النقابة، للاشتراك في مشروع العلاج، بداية من شهر ديسمبر حتى 25 ديسمبر الماضي.
واستمرت النقابة في استقبال طلبات الزملاء للاشتراك للمرة الثانية بداية من 2 يناير 2019.
وكانت أغلقت نقابة الصحفيين، باب الاشتراك والتجديد لمشروع علاج الصحفيين وأسرهم، عن عام 2019، الخميس الماضي الموافق 24 يناير 2019.
يذكر، أن نقابة الصحفيين شهدت نشاطًا مكثفًا لحملة 100 مليون صحة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، بمقر نقابة الصحفيين.
وأكدت النقابة سابقًا أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وافقت على تواجد حملة "100 مليون صحة" بمقر النقابة، للكشف على الزملاء الصحفيين وأسرهم.
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