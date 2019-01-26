أخبار مصر | نقيب البيطريين: نادي العجوزة النهري يخدم 18 ألف طبيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب البيطريين: نادي العجوزة النهري يخدم 18 ألف طبيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال خالد العامري النقيب العام للبيطريين، إنه تم شراء قطعة أرض في محافظة بورسعيد وبناء مقر نادي للنقابة عليها، وجار العمل حاليا على الانتهاء من تشطيبه، وأيضا نادي العجوزة النهري الذي يخدم 18 ألف طبيب في القاهرة والجيزة وأيضا باقي أطباء الجمهورية، كانت رخصته منتهية وموقوف البناء عليه، وكان مرفوع عدد من الدعاوى القضائية على النقابة، ولكن بفضل مجهود مجلس النقابة تم استلام الرخصة الخاصة به وإزالة جميع العقبات أمامه وتم بدء العمل فيه اليوم.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته النقابة العامة للأطباء البيطريين، اليوم السبت، لأعضائها لتكريم الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، والحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية، وذلك بمدرج الدكتور سامي عبد الكريم بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة.