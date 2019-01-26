أخبار مصر | برلماني يتقدم بطلب إحاطة لوزيرة الصحة حول تدني الخدمات الصحية بقنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم بطلب إحاطة لوزيرة الصحة حول تدني الخدمات الصحية بقنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب حسين فايز، عضو مجلس النواب عن دائرة دشنا بمحافظة قنا، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مُوجه إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن تدني مستوى الخدمات الصحية في المحافظة، ومعاناة الأهالي في الحصول على خدمات طبية لائقة.

وقال "فايز"، في نص طلب الإحاطة، إن منظومة الصحية في محافظة قنا تُعاني من إهمال جسيم وتهميش كبير، وغياب العدالة في توزيع الأطباء ونقص الأجهزة الطبية، وهو ما يزيد من معاناة المرضى المترددين على مستشفيات الحكومة، مُؤكدًا أن هناك قرى ومراكز بالمحافظة في حاجة ماسة إلى وحدات صحية مُجهزة على أعلى مستوى وسد العجز في الأطباء.

وأشار البرلماني، إلى ضرورة الانتهاء من أعمال التطوير التي تُجرى الآن في الوحدات الصحية بمركز دشنا بجزيرة الحامودي بمركز الوقف، والوحدة الصحية بأبو دياب بمركز دشنا، والوحدة الصحية بأبو مناع بحري بالمركز ذاته، متابعا: "أنها نائمة وخارج نطاق الخدمة"، ولفت إلى أن أهالي قنا يتكبدون الكثير من معاناة ومشقة مالية من أجل الذهاب للقاهرة، للحصول على خدمات طبية في العيادات الخاصة بالقاهرة.

وطالب نائب قنا، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بسرعة التحرك والرد على ما جاء في طلبه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير على المواطنين.

يذكر أن النائب اللواء محمد سعيد الدويك، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، كان تقدم أيضًا بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، حول معاناة أهالي المحافظة في الحصول على الخدمات الطبية.

وجاء في الطلب: "إن منظومة الصحية في قنا تُعاني من إهمال جسيم وتهميش كبير، وغياب العدالة في توزيع الأطباء ونقص الأجهزة الطبية، وهو ما يزيد من معاناة المرضى المترددين على مستشفيات الحكومة، وتعد قرى ومراكز المحافظة في حاجة ماسة إلى وحدات صحية مُجهزة على أعلى مستوى، وسد العجز في الأطباء".

