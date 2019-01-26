أخبار مصر | "العامري": الطب البيطري في مصر ينقصه التدريب الحقيقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العامري": الطب البيطري في مصر ينقصه التدريب الحقيقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور خالد العامري النقيب العام للبيطريين، أن الطب البيطري في مصر ينقصه التدريب الحقيقي وهذا ليس تقاعسا من عمداء الكليات، ولكن هذا بسبب نقص الإمكانيات، ولذلك قامت النقابة أيضا بشراء أتوبيس خاص بها سيتم استلامه يوم الإثنين المقبل، لنقل الأطباء وتدريبهم على أرض الواقع على نفقة النقابة.

وأضاف العامري، أنه تم شراء مقرات للتدريب في محافظات "دمياط وكفر الشيخ والبحيرة وأسيوط والشرقية والقليوبية والوادي الجديد والغربية" وجار العمل على تجهيزهم لاستقبال الأطباء.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته النقابة العامة للأطباء البيطريين، اليوم السبت، لأعضائها لتكريم الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، والحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية، وذلك بمدرج الدكتور سامي عبد الكريم بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة.

وتم تكريم 438 من الأطباء البيطريين الحاصين على الجوائز التشجيعية وحوائز الجامعات، بواقع 23 من أبناء البيطريين المتفوقين بالمرحلة الإعدادية الحاصلين على مجموع 97٪ فأكثر، و34 من أبناء البيطريين المتفوقين بالمرحلة الثانوية، والحاصلين على مجموع 97٪ فأكثر.

وكما تم تكريم 23 من أوائل كليات الطب البيطري على مستوى الجمهورية، و 178 من حملة الماجستير، و163 من الحاصلين على الدكتوراه، و17 من الحاصلين على الجوائز التشجيعية.

وكانت عقدت لجنة تعديل قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى، المُشكلة بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، اجتماعا، وذلك لمناقشة نص المواد واقتراح تعديلات تلائم تطور المهنة في الوقت الحالي.

وقال الدكتور خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين، إن النقابة شكلت اللجنة بهدف وضع وتعديل الملامح الرئيسية للقانون، بشكل يواكب التطور السريع الذى شهدته المهنة خلال السنوات الماضية، موضحا أن قانون مزاولة المهنة لم يطرأ عليه أي تعديلات منذ إقراراه في الخمسينيات، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم الإنتهاء من تعديل القانون خلال 15 يوما.

وأوضح العامري، أنه كان هناك حاجه لإعادة النظر في القانون، للمساعدة على تنمية المجتمع بشكل عام، وقطاع الطب البيطري كمهنة وللطبيب البيطري بصفته المزاول لها.