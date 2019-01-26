انت الان تتابع المصري: افتتاح مطار العاصمة الإدارية أبريل المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الطيران يونس المصري

عقد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، اليوم السبت، مؤتمرا صحفيا، بمناسبة افتتاح مطار سفنكس الدولي والعيد الـ89 للطيران المدني، وقال إن تأثير مطار سفنكس على الرواج السياحي مبشر بالخير، وإنه تم إقرار فتح المطار -وهو محور تنمية وشريان حيوي مهم لغرب القاهرة- افتتاح تجريبيا حتى الوصول إلى نسبة إشغال 100%، مضيفا" "نقدم المطار هدية للشعب المصري، وسيتم الافتتاح التجريبي والتشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر أبريل المقبل، كما سيتم افتتاح مطار برديس الدولي قبل نهاية العام".

ويقع مطار سفنكس غربي القاهرة، ويبعد عن منطقة أهرامات الجيزة حوالي 12 كيلومترا، ومن المقرر أن يقدم خدماته لمنطقة الجيزة والهرم وأكتوبر، ويسهم وجود المطار قرب المزارات السياحية في القاهرة في تنشيط سياحة اليوم الواحد، ويأتي إنشاء مطار سفنكس ضمن خطة لتطوير المطارات والموانئ وخطوط النقل والطرق في مصر، بهدف