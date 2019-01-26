انت الان تتابع الأرصاد: غدا انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طقس بارد

يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود غدا الأحد، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليكون الطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على كافة الأنحاء تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وسيناء.

ويصاحب السحب سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر ومناطق متفرقة من جنوب البلاد، وتكون حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيهما من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية غربية وعلي الأحمر جنوبية شرقية.وفيما يلي