معرض الكتاب.. إصدارات عسكرية وموسوعة لمعارك التاريخ

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يتضمن جناح القوات المسلحة هذا العام العديد من الإصدارات المتخصصة منها إصدارات هيئة البحوث العسكرية من بينها الموسوعة التاريخية «مصر عبر العصور»

في إطار الجهود المبذولة لنشر الوعى والثقافة العسكرية وتأصيل القيم الوطنية لدى الشعب المصرى بمختلف فئاته، أقامت القوات المسلحة جناحها السنوي للمطبوعات والإصدارات التاريخية والعسكرية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، الذى تشرف على تنفيذه هيئة البحوث العسكرية، وتحرص المؤسسة العسكرية على المشاركة الفعالة في تنمية الوعى القومى فى نفوس الشباب ونشر العلوم والمعرفة العسكرية والمدنية من خلال إصدارات القوات المسلحة التى تتناول التاريخ المصرى العريق وتطور الجيش المصري على مر العصور.

كما تحرص المؤسسة على نشر نماذج لبطولات وتضحيات الشعب والجيش المصرى صانع الحضارة والتاريخ، من خلال سلسلة من الموسوعات الشاملة والكتب والنشرات والمطبوعات الدورية والخرائط المصورة، التى تعتمد على مواكبة التطور فى مجال صناعة الكتاب من حيث الشكل والمضمون وأسلوب تناوله باستخدام أحدث التقنيات. ويتضمن جناح

كما تحرص المؤسسة على نشر نماذج لبطولات وتضحيات الشعب والجيش المصرى صانع الحضارة والتاريخ، من خلال سلسلة من الموسوعات الشاملة والكتب والنشرات والمطبوعات الدورية والخرائط المصورة، التى تعتمد على مواكبة التطور فى مجال صناعة الكتاب من حيث الشكل والمضمون وأسلوب تناوله باستخدام أحدث التقنيات. ويتضمن جناح القوات المسلحة هذا العام العديد من الإصدارات المتخصصة، منها إصدارات هيئة البحوث العسكرية، من بينها الموسوعة التاريخية "مصر عبر العصور" بدءًا من عصور الدولة القديمة وانتهاء بالعصر الحديث، وأبرز الشخصيات التى أثرت العسكرية المصرية وتطورها على امتداد 7 آلاف عام. كما يتضمن الجناح عرضا للوثائق التاريخية من المخططات والكتب والمطبوعات والصور النادرة والأفلام التاريخية والوثائقية التي أنتجتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، وقسماً خاصاً بالمشاركة المصرية فى الحرب العالمية الأولى. كما يعرض الجناح مجموعة من أبرز الأبحاث والرسائل المقدمة فى مختلف التخصصات لنيل درجة الزمالة بكلية الدفاع الوطنى، والنشرات الدورية لمركز الدراسات الإستراتيجية التابعين لأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وأحدث رسائل الدكتوراه التى تخدم التنمية الشاملة للدولة، كذلك الإصدارات الخاصة بمعهد اللغات في 14 لغة يتم تدريسها بالمعهد، وإصدارات معهد نظم المعلومات.

كما يضم قسماً خاصاً بالجغرافيا والعلوم الاجتماعية، يضم أطلسا مصورا ومجموعة من الخرائط المساحية لمصر، وأبرز إصدارات مركز التنمية البشرية والعلوم السلوكية التابع لإدارة الشئون المعنوية فى مجال مكافحة الإدمان والمخدرات وأساليب مواجهة الضغوط وسيكولوجية رد الفعل والعلوم الاجتماعية والأسرة والطفل. ويضم المعرض قسماً خاصاً للمعارف العامة يشمل مجلدات إصدارات القوات المسلحة من الصحف والمجلات العسكرية من بينها "المجلة العسكرية والنصر والمجاهد والدفاع ومجلة الوفاء والمجلة الطبية العسكرية"، بالإضافة لسلسلة من الموسوعات العربية والكتب فى مجالات العلوم التطبيقية والتكنولوجية والميكانيكية والفنون والأدب والتاريخ. ويفتح جناح القوات المسلحة أبوابه لاستقبال الجماهير والاطلاع على المعروضات طوال مدة المعرض، كما يقدم إهداءات لرواده عبارة عن سلسلة كتيبات تحكى معارك وبطولات حرب أكتوبر المجيدة، وموسوعة المعارك التاريخية لمصر فى العصور الإسلامية والوسطى وانتهاء بالعصر الحديث. من ناحية أخرى، قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، في تصريح له، أمس الجمعة، إن 217 ألف شخص زاروا معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال اليومين الأول والثاني للمعرض، مضيفا أن دورة اليوبيل الذهبي للمعرض التي تقام لأول مرة بمركز المعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس تشهد إقبالا كثيفا من الجمهور خاصة الأسر والشباب. وبدأ آلاف المواطنين في التوافد على المعرض منذ العاشرة صباحا وسط أجواء إيجابية وإقبال القراء الذين احتشدوا على مختلف البوابات المخصصة لدخول الجمهور. وتحل جامعة الدول العربية ضيف شرف المعرض، بينما اختارت وزارة الثقافة الكاتب الراحل الدكتور ثروت عكاشة، والكاتبة الكبيرة سهير القلماوي شخصيتي المعرض لهذا العام. يذكر أن الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، كانت قد قررت تشكيل غرفة عمليات برئاستها في مقر معرض الكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، لمتابعة سير العمل وتذليل كل العقبات التي قد تواجه الجمهور وزوار المعرض.

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