انت الان تتابع في العيد 89 للطيران.. بدء تشغيل مطار سفنكس تجريبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يعد الاحتفال تخليدا لليوم الذي أقلع فيه الطيار المصري محمد صدقي من مطار برلين في رحلة مثيرة عبر أوروبا بطائرته التي اشتراها من ألمانيا بماله الخاص وطار بها منفردا

في ذكرى يوم هبوط أول طيار مصري بطائرته على أرض مصر، وهو اليوم الذي أصبح عيدا سنويا للطيران، احتفلت الدولة ممثلة في وزارة الطيران وشركاتها التابعة بالعيد الـ89 للطيران المدني بطريقة عملية، حيث دشن وزير الطيران تشغيل أول رحلة من مطار سفنكس الدولى أحدث المطارات الذي انضم للمطارات رسميا اليوم، بعد الافتتاح التجريبي، وفيما تتمسك الدولة بالالتزام بمخططها وأهدافها الإستراتيجية لرؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق خطة الدولة فى التنمية الاقتصادية المستدامة، يأتي تشغيل مطار سفنكس ليدعم تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وهو ما انعكس في دعوة الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدني، وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، لتشهد التشغيل التجريبي للمطار بتشغيل أولى الرحلات الداخلية المنتظمة من إجمالي 30 رحلة تسيرها شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية (إكسبرس) من مطار سفنكس الدولى إلى المطارات الداخلية شرم الشيخ والغردقة

وهو ما انعكس في دعوة الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدني، وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، لتشهد التشغيل التجريبي للمطار بتشغيل أولى الرحلات الداخلية المنتظمة من إجمالي 30 رحلة تسيرها شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية (إكسبرس) من مطار سفنكس الدولى إلى المطارات الداخلية شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان في الفترة من 25 يناير وحتى 9 فبراير القادم. حضر التشغيل التجريبي الطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني والطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار إلياس صادق رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران والطيار طارق فوزي رئيس الشركة المصرية للمطارات والطيار أحمد فوزى رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى ولفيف من قيادات الطيران المدنى. ويأتي التشغيل التجريبي بالتزامن مع احتفالات وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة بعيد الطيران المدنى المصرى الـ89، الذي يوافق يوم 26 يناير من كل عام. وظهرت الاحتفالات بوضع شعار الحدث على واجهة مبنى وزارة الطيران المدني ومباني ركاب مطارات القاهرة وشرم الشيخ وسفنكس وعلى جميع شاشات المطارات وشاشات كاونترات إنهاء إجراءات السفر بالمطارات المصرية. وكذا وضع لافتات دعائية في مداخل الصالات والطرق المؤدية للمطارات وعلى متن مقاعد طائرات مصر للطيران لجميع الرحلات الداخلية وكذلك معدات وسيارات مصر للطيران للخدمات الأرضية بالمهبط وسيارات الكرنك للسياحة وعلى منتجات الأسواق الحرة. ويعد الاحتفال تخليداً لليوم الذي أقلع فيه الطيار المصرى محمد صدقى من مطار برلين في رحلة مثيرة عبر أوروبا بطائرته التي اشتراها من ألمانيا بماله الخاص، وطار بها منفردا من برلين، ومضى ينتقل من مكان إلى آخر حتى وصل إلى مطار هليوبوليس بالقاهرة يوم 26 من يناير عام 1930، كما كان فى استقباله محمود فهمى النقراشى وزير المواصلات ونجيب الغرابلى وزير الحقانية وعدد من كبراء الأمة، فى مقدمتهم الاقتصادى الوطنى طلعت حرب. ومنذ ذلك التاريخ تشجعت الحكومة وأصدر محمود فهمى النقراشى وزير المواصلات فى فبراير 1930 أوامره باستئناف العمل فى مطار ألماظة وتم إعداده للطيران المدني فى فبراير 1931 وافتتح رسمياً فى 2 يونيو 1932. وشجعت هذه الخطوات ابن مصر كمال علوى الذى سافر إلى باريس وتعلم الطيران واشترى طائرة وعاد إلى القاهرة ليقود حملة لتكوين شركة مصر للطيران.. وتجاوبت دعوته مع دعوة رائد الاقتصاد المصرى طلعت حرب بإنشاء شركة للطيران تتولى أعمال النقل الجوى فى الداخل والخارج، واحتفالا بهذا اليوم فقد تقرر أن يكون 26 يناير من كل عام عيداً قومياً للطيران المدنى المصري. الفريق المصري صحب المشاط في جولة تفقدية بـمطار سفنكس الدولي، حيث استمعا إلى شرح تفصيلي من الطيار طارق فوزى رئيس الشركة المصرية للمطارات، عن إمكانيات المطار اللوجيستية والأمنية والخطط المستقبلية لزيادة تشغيل الرحلات وانتظامها طوال العام، خاصة لما يحظى به مطار سفنكس بموقع متميز ولقربه من منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير وغيرها من المناطق الأثرية والتاريخية بمصر التي يقصدها العديد من السائحين من مختلف أنحاء العالم. كما يتميز المطار بموقع استراتيجي هام كميناء جوي يخدم المناطق السكانية والتجارية بمدينة الشيخ زايد و6 أكتوبر ومحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات والنهوض بالحركة التجارية، كما قدم فوزى أيضا عرضا توضيحيا عن أعمال التطوير بجميع المطارات المصرية. وفي نفس السياق قدم الطيار أحمد فوزى رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى عرضا توضيحيا عن التطورات التي شهدها مطار القاهرة والخدمات التي يقدمها، حيث أعلن عن تقديم الخدمة المميزة "أهلا" لجميع ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجان، كما أعلن عن حصول مطار القاهرة الدولي على الترخيص لمدة 3 سنوات من سلطة الطيران المدنى المصري، كما تسلمت شركة ميناء القاهرة الجوى شهادات المطابقة لنظام الإدارة المتكامل بعد استيفائها لمتطلبات نظام إدارة الجودة ISO 9001 ومتطلبات نظام إدارة البيئة ISO14001 2015 ومتطلبات نظام السلامة والصحة المهنية OHSAF18001-2007. وتضمنت الجولة متابعة مظاهر احتفالية في ساحة المطار وعروض للإدارة العامة للثقافة الجوية التابعة للوزارة والأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، وعرض فيلم وثائقي عن تاريخ الطيران المدني بصفة عامة ونشأته في مصر بصفة خاصة وما شهده من تطورات بداية من وجود تمثال لطائر على شكل طائرة في عهد الفراعنة، مرورا بمحاولات الطيران للرعيل الأول وحتى تطور صناعة النقل الجوي في مصر. وفي السياق ذاته سيتوجه وزير الطيران المدني إلى مطار شرم الشيخ لعمل جولة تفقدية للمطار والاستماع لعرض تقديمي من الطيار طارق فوزي رئيس الشركة المصرية للمطارات عن مشروعات التطوير الحالية بمطار شرم الشيخ ومشروع مبنى الركاب 2 والرؤية المستقبلية لزيادة السعة الاستيعابية للمطار في ظل زيادة التدفق السياحي. وفي نهاية الجولة أكد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني أن عام 2019 سوف يشهد طفرة في صناعة الطيران المدني المصري بإنشاء مطارات جديدة مثل مطارات العاصمة الإدارية وبرنيس وكذلك افتتاح مبان ومشروعات جديدة بالمطارات الحالية وانضمام أحدث طائرات لأسطول مصر للطيران وتطوير أنظمة الملاحة والأرصاد الجوية.

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