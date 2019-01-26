شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: رصد 100 مليون جنيه لشهادات أمان للعمالة غير المنتظمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه بعد إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي المبادرة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، لاستخراج شهادة أمان لهذه الفئة، رصدت الوزارة 100 مليون جنيه من خلال مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة لتوزيع شهادات «أمان» على هذه الفئة، وذلك ضمن حملة «حماية» التي أطلقتها الوزارة لتسجيلها، مشيرا إلى أن ما تم إصداره من شهادات أمان حتى الآن وصل لنسبة 30% فقط من المبلغ المرصود، وتستكمل الوزارة حاليا من خلال مديرياتها توزيع باقي الشهادات للوصول للمبلغ المستهدف لتوفير حياة كريمة لهؤلاء.

جاء ذلك خلال تسليم الوزير، اليوم السبت، 446 شهادة أمان على العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوي العاملة بالأقصر، بحضور نائب المحافظ الدكتور محمد عبدالقادر، وعادل عباس مدير مديرية القوي العاملة بقنا، وأسعد السيد وكيل المديرية، وعبده هاشم خليفة وكيل مديرية القوي العاملة بالأقصر.

وكشف وزير القوى العاملة عن أن الوزارة نجحت في البدء في إعداد قاعدة بيانات شاملة خاصة بالعمالة غير المنتظمة، وتمكنت من إعداد قاعدة ضمت بيانات 2 مليون و500 ألف عامل، وهي عينة جيدة ليتم إيجاد آليات لرعاية هذه الفئة من العمالة، مشيرا إلى أنه يجري حاليا التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة والتنظيم النقابي لوضع آليات تشغيل هذه الفئة، وتضمن رعايتها من النواحي الاجتماعية والصحية وتدريبهم وتشغيلهم لضمان فرصة عمل لكل منهم في المستقبل.

وأكد الوزير أن هذه الشهادة، تستهدف توفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت، والمرأة المعيلة، بما يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة.

وقال الوزير: لم نكتف بشهادات أمان، وقد قمنا بإطلاقنا 2019 عاما للتدريب على مستوى الوزارة ومديرياتها بالمحافظات، لتدريب الشباب على كل المهن المطلوبة في سوق العمل، ونستهدف جزءا كبيرا من العمالة غير المنتظمة لتدريبها على حرفة أو مهنة حتي يستطيعوا من خلالها إيجاد فرص عمل كريمة لهم، مشيرا إلى أن الوزارة ومديرياتها سوف تقوم من خلال 38 مركزا فضلا عن 13 وحدة متنقلة بالقري والنجوع تابعة لها بتدريب هذه الفئة لإتاحة عمل شريف ودخل ثابت لها، وبذلك يستطيع من خلال ذلك التأمين على نفسة اجتماعيا وصحيا.

وكشف الوزير عن أنه سوف يطلق في أوائل فبراير المقبل الدورات التدريبية في 7 ورش بمركز قفط بقنا من خلال استراتيجية للتدريب والتشغيل الأمثل لتعلم الشباب الحرف المختلفة، وريادة الأعمال لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها الجسر الذي ينطلق منه الاقتصاد المصري.

وأعطي الوزير تعليماته لمديرية القوى العاملة بالأقصر،للانتهاء من مركر التدريب المهني بالرضوانية ليبدأ العمل من مارس المقبل بدورات تدريبية للشباب في 4 ورش، منها الخراطة والحياكة وصيانة السيارات، إعطائهم شهادات باجتياز الدورة، ومساعدتهم على فتح ورش خاصة بهم، وذلك من خلال التعاون مع صندوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال: إنه تم الاتفاق على إنشاء مركز تدريب بمدينة القرنة بغربى محافظة الأقصر، حيث سيتم توفير المكان المناسب من قبل المحافظة على مساحة تتناسب لإقامة عدد من الورش لتدريب أبناء المدنية على المهن المطلوبة بها، مؤكدا أننا بذلك نفتح أبواب زرق للمواطنين في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي توفير حياة كريمة للمواطنين.