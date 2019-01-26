شكرا لقرائتكم خبر عن المصري الاجتماعي بأسيوط: تثبيت رواتب ومكافآت المعلمين على أساسي 2014 ظلم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نددت أمانة المهنيين بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأسيوط بقرار تثبيت رواتب المعلمين ومكافأتهم على أساسي ٢٠١٤، واصفين الأمر بالظلم البين.

وطالب الحزب في بيان، السبت، وزارتي المالية والتعليم بسرعة الاستجابة لمطالب المعلمين عبر هاشتاج مكافأة المعلمين ورواتبهم على أساسي ٢٠١٩م.

وقال عبدالناصر الزيني، أمين المهنيين بالحزب المصري وعضو اللجنة النقابية السابق للمعلمين، إن المعلمين الفئة الأكثر ظلمًا في المجتمع، لافتا إلى أنه تم تثبيت رواتبهم وحوافزهم على أساسي ٢٠١٤ بينما يتم خصم الضرائب على أساسي نفس السنة التي يخصم فيها.

من جانبه قال هلال عبدالحميد، عضو الهيئة العليا وأمين الحزب بأسيوط، إن قانون الخدمة المدنية ظلم المعلمين وعاملهم في العقوبات بالقانون بينما أخرجهم في المعاملة المالية من القانون وأن هذا منافٍ للعدالة الاجتماعية على حد وصفه وأضاف أن أعضاء مجلس النواب لم يستجيبوا لمطالب المعلمين.

وشدد عبدالحميد على ضرورة الاستجابة لمطالب المعلمين حتى لا تتطور مطالبتهم إلى استخدام فعاليات أكبر من الهاشتاجات.