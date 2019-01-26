شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يوزع شهادات «أمان» على العمالة غير المنتظمة في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، ونائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، حفل تسليم شهادات «أمان» لـ446 من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر، وذلك بحضور قيادات مديريتي القوى العاملة بمحافظتي الأقصر وقنا وعدد من العمالة غير المنتظمة.

وقال وزير القوى العاملة إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعد أول من أطلق حملة رعاية العمالة غير المنتظمة عندما أطلق شهادة «أمان» في فبراير 2018، مؤكدا أن الدولة لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه أبنائها في أي وقت من الأوقات وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير 38 مركز تدريبي ثابت على مستوى المحافظات إلى جانب 13 مركز متنقل لتدريب الشباب على الحرف والمهن وتأهيلهم لسوق العمل.

وأضاف أنه بعد توجيه الرئيس برعاية العمالة الغير منتظمة تم تشكيل لجنة برئاسة وزارة القوى العاملة وتضم وزارات التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والمالية والتنظيم والإدارة وكل الجهات المعنية بالعمالة ومن ضمنها النقابات العمالية لتقديم الرعاية الكاملة ووضع مجموعة كبيرة من الآليات من أهمها التدريب للعمالة الغير منتظمة والتشغيل والسعي لتوفير تأمين صحي واجتماعي لها.

وفي ختام الحفل تم تبادل الدروع بين وزارة القوى العاملة ومحافظة الأقصر، وتم تسليم 45 شهادة أمان من أصل 446 من العمالة غير المنتظمة بمحافظة الأقصر.