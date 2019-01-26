شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من أعمال أكبر مشروع لترميم وحماية مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ أمون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد مدينة الأقصر التاريخية، الغنية بمقابر ومعابد ملوك وملكات ونبلاء الفراعنة، الخميس المقبل، الاحتفال بانتهاء المشروع المصري الأمريكي لترميم وحماية مقبرة الفرعون الذهبي، الملك توت عنخ آمون، بمنطقة وادي الملوك الأثرية بالبر الغربي.

المشروع الذي انتهى العمل به، هو الأكبر من نوعه داخل المقبرة، التي مضى 97 عاما على اكتشافها بمعرفة المستكشف البريطاني هوارد كارتر، حيث استمر العمل به طوال عشر مواسم خلال السنوات العشر الماضية.

ويقام الاحتفال الخميس المقبل، الموافق الحادي والثلاثين من يناير الجاري، برعاية الدكتور خالد العناني، وزير الآثار المصري، والدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار المصرية، وحضور عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، ورئيس مجلس إدارة معهد بول جيتى الأمريكي، ومدير بعثة المعهد العاملة في الأقصر، وبجانب جمهور من الأثريين وعلماء المصريات بمصر والعالم.

ويتضمن عرض أفلام وثائقية، وصور وشرح لمراحل أعمال الحماية والترميم لمقبرة الفرعون الذهبي، بجانب مراسم رمزية بتسلم وزارة الآثار المصرية لأعمال ترميم وحماية المقبرة من الخبراء الأمريكيين.

وبحسب مصادر بوزارة الآثار المصرية، فإن أعمال الترميم والحماية التي قام بها فريق من معهد بول جيتى الأمريكي، وفريق من المرممين بوزارة الآثار المصرية، تضمنت أعمالا لضبط الإضاءة والتهوية، والأرضيات الخشبية داخل المقبرة، والأرضيات المعدنية للمدخل الخارجي لها، وأعمال تقوية وترميم دقيق، لنقوش ورسوم وألوان المقبرة.

وفي السبت الموافق للرابع من نوفمبر في عام 1922 كان العالم على موعد مع كشف من أعظم الاكتشافات الأثرية في القرن العشرين، ففي الساعة العاشرة من ذلك اليوم وبينما كان المستكشف الإنجليزي هوا رد كارتر – 1873 – 1939- يقوم بمسح شامل لمنطقة وادي الملوك الأثرية غرب مدينة الأقصر موفدًا من قبل اللورد هربرت ايرل كارنافون الخامس – 1866- 1923 – عثر على أول عتبة حجرية توصل عبرها إلى مقبرة الملك الصغير توت عنخ آمون وكنوزها المبهرة، حيث عثر هوا رد كارتر على كنز توت عنخ آمون بكامل محتوياته دون أن تصل له يد اللصوص على مدار أكثر من ثلاثة آلاف عام، إذ حوي الكنز المخبأ على مقاصير التوابيت وتماثيل الملك الصغير والمجوهرات الذهبية والأثاثات السحرية والعادية والمحاريب الذهبية والأواني المصنوعة من الخزف، وقد أعطت محتويات المقبرة لعلماء الآثار فرصة فريدة للتعميق في معرفة طبيعة الحياة في عصر الأسرة الثامنة عشرة – 150- 1319 قبل التاريخ – والتي تعد فترة ذات أهمية خاصة في تاريخ مصر القديمة.