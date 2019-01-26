شكرا لقرائتكم خبر عن مسافرون تدعو للاستعداد للمشاركة في بورصة برلين السياحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم، إن معرض وبورصة السياحة ببرلين ITB هو أكبر معرض للسياحة في العالم الذي تنطلق فعالياته في العاصمة الألمانية برلين في الفترة من 6 إلى 10 مارس المقبل.

وأكد الدكتور عاطف عبداللطيف على أهمية مشاركة مصر في بورصة لندن في هذا التوقيت وضرورة ابتكار برامج سياحية جديدة جاذبة تجمع بين السياحة الشاطئية والنيلية والكلاسيكية فمن الممكن إعداد برامج سياحية ثقافية تجمع بين زيارة المتاحف والمعابد والتحرك من خلال الرحلات النيلية عبر الرحلات النيلية أو توفير برامج سياحة شاطئية متنوعة لأكثر من مدينة في وقت واحد، مثل الغردقة وشرم الشيخ بأسعار مناسبة.

وشدد الدكتور عاطف في تصريح، السبت، على ضرورة عقد عدد من اللقاءات والمؤتمرات الصحفية في الجناح المصري ببورصة برلين، وتسليط الضوء على ما تم من أنشطة سياحية واكتشافات أثرية وافتتاح العديد من المطارات لربط مصر بالعالم كله، وكذلك عمل تصور كامل للتسويق للمتحف المصري الكبير بالرماية المقرر افتتاحه قريبا ودعوة وسائل الإعلام العالمية في افتتاحه لما له من أهمية عالمية كبري وكذلك تسليط الضوء على إمكانية اعداد برامج جديدة لعدد من المدن السياحية بمصر ضمن برنامج واحد في ظل افتتاح مطار سفنكس وتنفيذ رحلات سياحية داخلية تربط بين القاهرة والأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم.

وأوضح الدكتور عاطف أهمية المشاركة في بورصة برلين السياحية في دورتها رقم 53 بمشاركة قرابة 184 دولة حول العالم خاصة للحجوزات الصيفية الوافدة لمصر خلال الموسم المقبل وحتى أوائل أكتوبر المقبل.

وأكد رئيس جمعية مسافرون أن بورصة برلين من أعرق وأقوى البورصات السياحية العالمية، وهي فرصة للتبادل السياحي والثقافي وتبادل النقل الجوي والبحري بخلاف التبادل السياحي ويشارك فيها قرابة 5 آلاف صحفي وإعلامي وقناة تليفزيونية لتغطية ونقل فعاليات البورصة إلى جميع أنحاء العالم.

ونوه عاطف إلى ضرورة اعداد برامج سياحية لراغبي الألعاب الرياضية وعشاق كرة القدم لحضور فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر أقامتها في مصر هذا العام على أن تشمل البرامج مشاهدة المباريات وعمل جولات سياحية مختلفة للمشاركين بالإضافة التي تسويق برامج سياحية أخرى جديدة تتعلق بمسار العائلة المقدسة والسياحية البيئية والاستشفائية والعلاجية.

واقترح عاطف عبداللطيف ضرورة اعداد أفلام تسجيلية عن المعالم والمزارات السياحية المختلفة في مصر وما تم من اكتشافات أثرية وافتتاح متاحف وكذلك عرض المشروعات العملاقة التي تمت خلال الاربع سنوات الماضية في مصر لتكون خير رسالة للعالم بأمن واستقرار مصر مؤكدا على أهمية إشراك القطاع الخاص في اعداد الخطط والبرامج التسويقية للمقاصد السياحية المصرية داخل بورصة برلين.

وأكد عاطف على أهمية السائح الألماني في مصر لأنه في تزايد مستمر ويتميز بارتفاع النفقات وقد بلغ عدد السياح الألمان الذين زاروا مصر عام 2017 مليون و234 ألف سائح ألماني وتشير التوقعات إلى أن عدد السياح الألمان الذين زاروا مصر في 2018 أكثر من عدد السياح الألمان في ٢٠١٧ويفضل السائح الألماني قضاء إجازته في مدينتي الغردقة ومرسى علم بشكل كبير.