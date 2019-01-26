شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة شاب توقف قلبه 60 دقيقة بمستشفى الأورمان في أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام العربي، مدير مستشفى الأورمان الجامعي بأسيوط إن المستشفى نجح في إنقاذ حياة شاب بعد توقف قلبه لمدة ساعة بتركيب قسطرة دعامة الحياة.

وأضاف «العربي» في بيان، السبت، أن المستشفى قد استقبلت المريض الذي يبلغ من العمر 36 عاما ويعمل مسعفًا بمستشفى المبرة يعاني من توقف بالقلب والذي تبين أنه يرجع إلى انسداد تام في الشريان التاجي الأيمن نتيجة حدوث تجلط شديد.

وأشار إلى أنه على الفور تم عمل جهود مكثفة لإسعافه وإنعاش القلب عن طريق الصدمات الكهربية مع اتخاذ قرار عاجل بإجراء قسطرة وتركيب دعامة دوائية لإنقاذه حتى تم الاطمئنان على عودة القلب للنبض مرة أخرى ثم استقرار حالته الصحية.

إنقاذ حياة شاب بعد توقف قلبه لمدة ساعة بمستشفس الاورمان بأسيوط

إنقاذ حياة شاب بعد توقف قلبه لمدة ساعة بمستشفس الاورمان بأسيوط