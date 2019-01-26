شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان تفتتح معرض للفن والتراث الأفريقي بعد إعلانها «عاصمة للشباب الأفريقي 2019» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور راضي عبدالمجيد طه عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسوان المعرض الفني «ديناميكية الملمس والخط» للدكتورة رانيا احمد رضا مدرس التصميم بقسم التربية الفنية بالكلية، حيث يضم المعرض عدداً من اللوحات الفنية التي تبرز الفن والتراث الأفريقي.

وأكد الدكتور راضي عبدالمجيد أن المعرض الذي اقيم في قصر ثقافة اسوان تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة، يضم العديد من المعروضات التي تجسد الفن الأفريقي بما يحمله من تراث عريق وأصيل يضرب بجذوره في اعماق التاريخ، مشيرا إلى أهمية إقامة هذه المعارض بمدينة أسوان في ظل إعلان رئيس الجمهورية «أسوان عاصمة للشباب الأفريقي والعربي لعام 2019».