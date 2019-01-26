شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يستقبل وفد إعلامي صربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر ،اليوم السبت بديوان عام المحافظة، وفدا إعلامي رفيع المستوى من دولة صربيا، يضم أقدم وأشهر وسائل الإعلام بصربيا، للاطمئنان على مدى استعداد المحافظة لاستقبال السياحة الصربية التي بدأت تنتعش خلال الفترة الماضية

في بداية اللقاء رحب محافظ البحر الأحمر، بالوفد الإعلامي الصربي، مشيراً إلى العلاقة الوطيدة بين جمهورية مصر العربية ودولة صريبا فهناك تاريخ طويل من العلاقات بين الشعبين، مؤكداً على ضرورة زيادة التعاون في الفترة المقبلة وخاصة في مجال السياحة، مضيفا أنه قام بعمل مبادرة في البحر الاحمر بتوقيع اتفاقية تؤامة بين مدينة مرسي علم ومدينة ياجودينا واستكمل حديثة بأنه قام بترأس وفد عال المستوى لزيارة مدينة ياجودينا.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن المحافظة على أتم استعداد لاستقبال عدد كبير من السياح الصرب، موضحاً أن المحافظة تمتلك 76 ألف غرفة فندقية داخل 276 منتجع سياحى وتستوعب نحو 10 مليون سائح سنويا، مضيفاً بأنه قد تم رفع الطاقة الاستيعابية بمطار الغردقة لنحو 13.5مليون راكب سنويا، ومطار مرسى علم 3 ملايين سائح، موضحاً بأنه جارى الانتهاء من إنشاء مطار جديد بمنطقة برنيس جنوب مدينة مرسى علم وسيتم افتتاحه هذا العام والذي يعتبر إضافة كبيرة إلى مطارات البحر الأحمر.

وأوضح عبدالله أن المصالح المشتركة بين البلدين في مجال السياحة خاصة وأن صربيا بدون إطلالة بحرية مما يشير إلى حاجتهم للسياحة الشاطئية وهو ما تمتلكه محافظة البحر الأحمر من جمال للشواطئ وتحقيقا لرغبة المواطن الصربي للبحث عن قضاء إجازته على الشاطئ، ونحن نريد زيادة السائحين بالغردقة ومرسى علم لذا فهناك مصالح متبادلة لإنجاح هذا القطاع .ومن جانبه طالب محافظ البحر الأحمر، أعضاء الوفد الإعلامي والصحفي الصربي بضرورة نقل الصورة الحقيقية والصحيحة عن مصر من خلال أجهزة الإعلام والصحف التي يعملون بها، وأيضاً عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وذلك خلال جولتهم داخل مدينة الغردقة سواء داخل المنتجعات السياحية أو في الشوارع العامة.

وأكد المحافظ إلى أهمية دور الإعلام في إعلام المواطن الصربي بجمال وروعة شواطئ البحر الأحمر، قائلاً إن من يزور البحر الأحمر لا يستطيع التوقف عن زيارتها وفي ذات السياق أكد الوفد الإعلامى الصربي عن بالغ سعادته بما وجدوه على أرض مصر من مناظر خلابة ومزارات سياحية في غاية الروعة على جميع النواحي السياحية العلمية والترفيهية، وتواجد أمنى يشعرهم بالأمان على مدار اليوم وحسن المعاملة من قِبل المواطنين والعاملين بالقطاع السياحي بكافة المدن التي زاروها، بالإضافة للأمن والأمان الذي يعكس ما تنشره وتروجه الوسائل الإعلامية المختلفة ضد مصر بوجه عام والبحر الأحمر بوجه خاص.

حضر اللقاء الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر .

محافظ البحر الأحمر يستقبل وفد إعلامي صربي