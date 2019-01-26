شكرا لقرائتكم خبر عن إهدار مال عام في أسواق مهجورة بالإسماعيلية: تحولت إلى وكر أعمال منافية للآداب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحولت الأسواق الصغيرة بالإسماعيلية والتي أقيمت قبل عشر سنوات لتكون مقرا لتجار سيارات الكارو والباعة الجائلين بعدد من الأحياء بمدينة الإسماعيلية إلى وكر لتجارة المخدرات والأعمال المنافية للآداب في ظل صمت المسؤولين بالمحافظة وعدم استغلال تلك «السويقات» أو الأسواق الصغيرة.

ورصدت «المصري اليوم» مشاهد من تلك الأسواق المهجورة في حي ثالث الإسماعيلية، حيث سرق اللصوص أبواب وشبابيك الحمامات بينما تحولت إلى مقلب للقمامة ومصدر للأوبئة حسب قول الأهالي الذين أكدوا أنهم استغاثوا بالمسؤولين بالمحافظة دون جدوى.

وطالبت عزيزة محمود عبدالهادي محاسبة بإحدى الشركات الخاصة وتسكن بجوار السوق العشوائي وزير التنمية المحلية بالتدخل العاجل لوضع حل لما وصفته بالمهزلة والسوق المهجور الذي تحول إلى بؤرة لتجارة المخدرات والأعمال المنافية للآداب ليلا حيث لا توجد إنارة بالمنطقة ولا بالسوق.

وشاركها الرأي راضي عبدالفتاح موظف بالقوى العاملة والذي أكد أنه طلب لقاء محافظ الإسماعيلية لعرض المشكلة عليه دون جدوى مطالبا بوضع حل عاجل للسوق المهجور.

ويؤكد محمد السيد من شباب المنطقة بحي ثالث أن السوق منذ عشر سنوات لم يدخله أحد ولم يستغل مما يعد إهدارا للمال العام بالمحافظة تستوجب محاسبة كل مسؤول عنه ويقترح توزيع نقاط البيع داخل السوق على الشباب الباحث عن فرصة عمل.

ويشير مسؤول بالمحافظة- رفض الكشف عن اسمه- إلى وجود عدد من السويقات التي أقيمت قبل عشر سنوات ولم تستغل لافتًا إلى وجود احدها في حي ثالث والآخر في حي ثاني وكلاهما مهجور ويمثل خطرا بيئيا وامنيا مطالبا المحافظ بالتدخل العاجل لبحث حلول لتلك الأزمة.

الأسواق المهجورة فى حى ثالث الإسماعيلية

الأسواق المهجورة فى حى ثالث الإسماعيلية

الأسواق المهجورة فى حى ثالث الإسماعيلية