شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتفقد مدينة الفنون والثقافة ودار الأوبرا بالعاصمة الإدارية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد، اليوم السبت، مدينة الفنون والثقافة ودار الأوبرا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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