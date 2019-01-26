شكرا لقرائتكم خبر عن وفود 35 دولة يشاركون في ملتقى جامعة المنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت جامعة المنصورة، اليوم السبت، استقبال وفود 35 دولة عربية وأفريقية للمشاركة في الملتقى الأول للوافدين والتي تنظمه الجامعة في الفترة من 27 إلى 29 يناير الجاري.

وقال الدكتور محمود المليجي نائب رئيس جامعة المنصورة، أن لجان الاستقبال بمختلف الكليات بدأت اليوم استقبال وتسكين وفود الجامعات من الطلاب الوافدين المشاركين بالملتقى وهو أكبر تجمع للطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

وأضاف، في تصريحات صحفية، «سيشارك بالملتقى 608 من الطلاب الوافدين يمثلون 35 جنسية مختلفة عربية وأفريقية وأسيوية ومن الدول الأوروبية بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبمشاركة وفود دبلوماسية لجاليات الدول المشاركة للطلاب الوافدين في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي أعلن عنها وزير التعليم العالي بالاهتمام بالطلاب الوافدين».

وتابع: «الملتقى يؤكد على دور مصر الريادي في التعليم، وأن العلم يعد القوة الناعمة لمصر في مختلف الدول في العالم والذى سيعمل على تشجيع السياحة التعليمية وسيشارك به عدد كبير من الطلاب الوافدين بمختلف الجامعات يمثلون 18 جامعة مصرية، مع وفد الإدارة المركزية للطلاب الوافدين الذين يمثلون العديد من الجنسيات من مختلف دول العالم من الدول العربية والافريقية والاسيوية».