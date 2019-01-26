شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للطفولة»: 6 أشهر حبس أو غرامة مالية عقوبة والدة «طفل البلكونة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل ومدير الشؤون القانونية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، التابع لوزارة الصحة والسكان، إن العقوبة المنتظرة للأم في واقعة «طفل البلكونة» التي انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي الساعات الماضية، هي الحبس 6 أشهر بتهمة تعريض حياة الطفل وسلامته للخطر، أو غرامة مالية من 2000 جنيه إلى 5 آلاف جنيها حسب رؤية النيابة، وذلك بموجب المادة 196 من قانون الطفل.

وأضاف «عثمان»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن المجلس تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، لمعرفة الحالة النفسية للطفل بعد تلك الواقعة، وكذا التأكد من التوازن النفسي للأم، مشيرا إلى أن وحدة الرصد بالمجلس بتعليمات من الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس، هي من تواصلت إلى مصور الواقعة وتمكنت من تحديد عنوان الطفل وأسرته، وتم التواصل مع وزارة الداخلية ممثلة في مباحث أكتوبر، والتي تمكنت من القبض على الأم في الثانية والنصف فجرا.