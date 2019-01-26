شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنيا: سنعلن كشفا أثريًا كبيرًا 2 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعلن جامعة المنيا، برئاسة الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس الجامعة في الثاني من فبراير المقبل، في احتفالية كبرى تنظمها بعثة الحفائر المشتركة لجامعة المنيا ووزارة الآثار بمنطقة تونا الجبل بحضور وزراء التعليم العالي والآثار والسياحة، عن الكشف الأثري الكبير بجبانة تونا الجبل، وذلك نتاج أعمال التنقيب لمركز الدراسات والبحوث الأثرية بجامعة المنيا بالاشتراك مع وزارة الآثار خلال موسمها الثاني والذي استمر العمل فيه لمدة شهرين متتالين اعتبارًا من 25 من نوفمبر الماضي وإلى الآن.

وأشار الدكتور «عبدالنبي»، في بيان، السبت، إلى أن البعثة الأثرية المشتركة قامت بالمسح الأثري للمنطقة المخصصة للجامعة بمنطقة تونا الجبل على مساحة 300 فدان، حيث بدأت أعمالها باختيار مناطق الحفر والمسح الأثري للمكان من خلال نخبة من المتخصصين في أعمال الترميم والحفائر.

وأكد رئيس الجامعة، أن هذا الإنجاز الذي سيتم الكشف عنه خلال أيام قليلة سيُضاف لإنجازات جامعة المنيا وإلي التراث الإنساني وحضارتنا العظيمة في تلك المنطقة الأثرية التي ستكون محط أنظار العالم قريبًا.