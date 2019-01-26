شكرا لقرائتكم خبر عن السجن المشدد 10 سنوات لعاطل اغتصب فتاه في المنيا (تفاصيل الواقعة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاقب محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشارين مصطفى عبدالواحد ووائل شعبان وأمانة سر ياسر عبدالفتاح، عبدالله. م. ك (22 سنة) حاصل على دبلوم صناعة ومقيم بقرية قفادة التابعة لمركز مغاغة شمال المنيا، بالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا، بتهمة اختطاف واغتصاب فتاة عام 2017 .

وقال مصدر قضائي أن المحكمة استندت إلى تقرير الطب الشرعي الذي أيد أقوال المتهمة والدفاع في البلاغ الذي تقدمت به إلى نيابة مغاغة في أول أكتوبر عام 2017 .

قال دفاع المتهم ان المحكمة استمعت إلى أقول المتهم الذي نفى كافة الاتهامات الوجهة إليه كما استمعت إلى مناقشة لطب الشرعي في التقرير وأقوال الشهود.

وكان المستشار أسامة عبدالمنعم المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا قد أحال إلى محكمة الجنايات بتهمة خطف هند. س. ش (20 سنة) فتاة بكر بالإكراه بعد أن اقتادها عنوة حال مرورها بالطريق العام إلى داخل مسكنه فأقصاها عن وجهتها وأعين الآخرين، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية مواقعه المجني عليها سالفة البيان حتى أفقدها الوعي، وكرر مواقعتها أكثر من مرة.