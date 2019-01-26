شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب البيطريين: تقدمنا بـ4 قوانين إلى البرلمان لخدمة المنظومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، إن النقابة تعمل بشكل كبير على تطوير الجانب التشريعى للطب البيطرى، موضحا أنه تم عمل مشروع الكادر الخاص بالبيطريين، وتم تقديمه إلى مجلس النواب وفى انتظار مناقشته، وأيضا تم تقديم مشروع قانون الطب البيطرى، مشيرا إلى أنه فى حال إقراره من البرلمان سيحدث طفرة فى منظومة الطب البيطرى، بجانب تقديم مشروع قانون لحماية الحيوان، لحماية الحيوان والطبيب معا، كما سيتم الانتهاء من إعداد قانون مزاولة المهنة خلال 15 يوما وتقديمه لمجلس النواب.

وأكد العامرى، على أن النقابة تقوم بتعديل وتنظيم قوانين من الخمسينات والستينات لا تتماشى مع الوقت الحالى، مشيرًا إلى أنه يسعى للحفاظ على النقابة وأموالها، قائلًا: "أول ما استلمت النقابة كنت خايف على فلوسها وجعلتها ودائع فى البنوك، وكنت باخد أرباحها ونشترى مقرات وأصول جديدة"، منوها أن أموال النقابة كما هى لم تهدر كما يدعى البعض.

أما عن أندية النقابة قال "العامري" إنه تم شراء قطعة أرض فى محافظة بورسعيد وبناء عليها مقر نادى للنقابة وجارى العمل حاليا على الانتهاء من تشطيبه، وأيضا نادى العجوزة النهرى الذى يخدم 18 ألف طبيب فى القاهرة والجيزة وأيضا باقى أطباء الجمهورية، كان رخصته منتهية وموقوف البناء عليه، وكان مرفوع عدد من الدعاوى القضائية على النقابة، ولكن بفضل مجهود مجلس النقابة تم استلام الرخصة الخاصة به وإزالة جميع العقبات أمامه وتم بدء العمل فيه اليوم.

جاء ذلك خلال الحفل الذى نظمته النقابة العامة للأطباء البيطريين، اليوم السبت، لأعضائها لتكريم الحاصلين على الماجستير والدكتوراة، والحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية، وذلك بمدرج الدكتور سامى عبد الكريم بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة.