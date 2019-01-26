شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أولى رحلات مصر للطيران من مطار سفنكس إلى شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إلى مطار شرم الشيخ الدولى أولى رحلات مصر للطيران القادمة من مطار سفنكس الدولي، وذلك تزامنا مع بدء تشغيل الشركة الوطنية مصر للطيران للرحلات الداخلية من المطار.

وأستقبلت رحلة مصر للطيران اكسبريس، فور وصولها إلى مطار الشيخ الدولي، على متنها الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى، ويرافقه رؤساء الشركات، ووفد إعلامىين، بالورود، ورش المياه على جسم الطائرة، كتقليد متبع لاستقبال أول رحلة تهبط في مطار شرم الشيخ قادمة من مطار سفنكس.

شهد الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني والدكتورة رانيا المشاط وزير السياحة، اليوم السبت، التشغيل التجريبي لمطار سفنكس الدولى بتشغيل أولي الرحلات الداخلية المنتظمة من اجمالي 30 رحلة تسيرها شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية (إكسبرس) من مطار سفنكس الدولى الى المطارات الداخلية شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، في الفترة من 25 يناير وحتي 9 فبراير المقبل.